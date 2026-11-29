Что касается последнего, третьего уголовного дела Евгения Лобанова, то оно, как удалось выяснить “Ъ”, связано с получением полковником в общей сложности 181 472 369 руб. от бизнесмена из Ростова-на-Дону Игоря Вишнякова, который является основателем, учредителем и бенефициаром более десяти коммерческих организаций, среди которых ООО «Финбридж», ООО «Микрокредитная компания "Скорость финанс"», ООО «Профессиональная коллекторская организация Лира», ООО «Профессиональная коллекторская организация Бастион» и другие. Сделавший целое состояние в области предоставления микрокредитов и коллекторской деятельности бизнесмен, как установило следствие, за «общее покровительство» ООО «Финбридж», а также связанных с компанией юридических и физических лиц с января 2019 по декабрь 2023 года перевел для чекиста от 2,24 млн до 140 млн руб. по фиктивным агентским договорам, а также договорам на поиск и привлечение клиентов, выполнение неких работ и услуг. Они были заключены с женой фигуранта, зарегистрированной как индивидуальный предприниматель. В рамках данного дела подсудимый также признал вину полностью. Суд назначил господину Лобанову десять лет строгого режима со штрафом в трехкратном размере взятки — 544 млн руб., а окончательный срок определил в 16 лет со штрафом 550 млн руб. При этом, учитывая положительное и безупречное прохождение службы, судья, как и два предыдущих его коллеги, не нашел оснований для лишения фигуранта медали Суворова.