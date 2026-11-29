Судимостей полковнику не занимать
Получивший 16 лет бывший сотрудник второй службы ФСБ просится на СВО
Как стало известно “Ъ”, к 16 годам лишения свободы со штрафом в размере 550 млн руб. 235-й гарнизонный военный суд приговорил бывшего сотрудника второй службы ФСБ, подразделения по защите конституционного строя, Евгения Лобанова. Полковник запаса получил срок за взятку на сумму более 180 млн руб. Это уже третий приговор экс-чекисту, первый был за откаты от представителя римско-католической церкви в Москве. Сам он просит отправить его на СВО.
По сведениям “Ъ”, 2-й Западный окружной военный суд 1 декабря рассмотрит представление Московской городской военной прокуратуры, которая потребовала ужесточить наказание Евгению Лобанову, увеличив ему срок с 16 до 17 лет строгого режима, а также лишить его госнаграды — медали Суворова. При этом представитель гособвинения просит уменьшить назначенный осужденному штраф до 500 млн руб., указав, что выплата в размере 550 млн руб. противоречит закону, которым максимально возможный штраф установлен в размере 500 млн руб.
Как ранее писал “Ъ”, свою первую судимость 45-летний Евгений Лобанов получил по приговору 235-го гарнизонного военного суда 5 августа 2024 года. Тогда он оказался на скамье подсудимых вместе с коллегой из второй службы ФСБ, также полковником запаса Денис Кармановым. Обоим инкриминировали получение взятки на сумму почти 20 млн руб. Речь шла, как узнал “Ъ”, о получении с марта по октябрь 2023 года денег от настоятеля храма Святого Людовика Французского римско-католической церкви в Милютинском переулке, эконома римско-католической архиепархии Божией матери в Москве Вячеслава Горохова. Ему чекисты пообещали добиться пересмотра в арбитраже и вступления в силу решения о принадлежности здания храму, которое первоначально было вынесено не в пользу организации. Чуть более 18 млн руб. были перечислены сотрудникам ФСБ через индивидуальных предпринимателей по фиктивным договорам о производстве строительных и дизайнерских работ для церкви и обналичены. А еще €20 тыс. господин Горохов передал господину Карманову в рамках оперативного эксперимента прямо в здании храма. В суде оба чекиста признали вину частично, наставая на квалификации их действий как мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Тем не менее обоих признали виновными в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и назначили по девять лет колонии строгого режима каждому со штрафом 39,9 млн руб., постановив осуществить выплату последнего за счет арестованного имущества фигурантов.
Среди него оказались найденные у господина Лобанова 7,3 млн руб., €20,5 тыс., $8,5 тыс., ряд люксовых часов, такие как Rolex, мотоцикл Harley Davidson, внедорожник Toyota Land Cruiser 200 и суперлюксовый кроссовер Bentley Bentayga.
Обоих осужденных также лишили звания полковника запаса.
Второй приговор тот же военный суд вынес только бывшему чекисту Евгению Лобанову 11 марта 2025 года — за получение взятки в особо крупном размере от учредителя ООО «Молоко» Дмитрия Полякова. За покровительство его организации в 2022–2023 годах, и в частности за помощь в получении кредита, знакомство с нужными людьми, информацию о контрагентах фирмы и решение различных проблем, бизнесмен преподнес в подарок на день рождения сотруднику ФСБ часы Rolex Yacht-Master II 44 mm Steel and Everose Gold из белого золота за 2,2 млн руб., передал 3 млн руб. наличными и отдал в пользование автомобиль Mercedes-Benz G 400D, который находился в лизинге у фирмы.
Общую стоимость незаконного вознаграждения в виде денег, подарка и услуг имущественного характера в этом случае следствие оценило в 11,486 млн руб.
На этот раз господин Лобанов полностью признал вину, а суд назначил ему наказание ниже низшего предела — шесть лет колонии со штрафом в однократном размере взятки. По совокупности двух приговоров окончательное наказание ему было определено в виде одиннадцати лет заключения и штрафа в размере 45 млн руб. При этом дорогостоящие часы конфисковали в доход государства.
Что касается последнего, третьего уголовного дела Евгения Лобанова, то оно, как удалось выяснить “Ъ”, связано с получением полковником в общей сложности 181 472 369 руб. от бизнесмена из Ростова-на-Дону Игоря Вишнякова, который является основателем, учредителем и бенефициаром более десяти коммерческих организаций, среди которых ООО «Финбридж», ООО «Микрокредитная компания "Скорость финанс"», ООО «Профессиональная коллекторская организация Лира», ООО «Профессиональная коллекторская организация Бастион» и другие. Сделавший целое состояние в области предоставления микрокредитов и коллекторской деятельности бизнесмен, как установило следствие, за «общее покровительство» ООО «Финбридж», а также связанных с компанией юридических и физических лиц с января 2019 по декабрь 2023 года перевел для чекиста от 2,24 млн до 140 млн руб. по фиктивным агентским договорам, а также договорам на поиск и привлечение клиентов, выполнение неких работ и услуг. Они были заключены с женой фигуранта, зарегистрированной как индивидуальный предприниматель. В рамках данного дела подсудимый также признал вину полностью. Суд назначил господину Лобанову десять лет строгого режима со штрафом в трехкратном размере взятки — 544 млн руб., а окончательный срок определил в 16 лет со штрафом 550 млн руб. При этом, учитывая положительное и безупречное прохождение службы, судья, как и два предыдущих его коллеги, не нашел оснований для лишения фигуранта медали Суворова.
Адвокат осужденного Дмитрий Шадури заявил “Ъ”, что разделяет требование прокуратуры об уменьшении его подзащитному штрафа, но категорически против лишения его боевой награды. Защитник счел приговор «чрезмерно суровым, учитывая полное признание» его подзащитным вины, а также «многочисленные заслуги перед родиной», включающие участие в контртеррористической операции на Северном Кавказе и СВО.
По его словам, вначале господин Лобанов даже обжаловал приговор, но затем передумал, решив, что «идти против системы бесполезно».
Злоключения своего подзащитного адвокат, в частности, связал с нежеланием в свое время Лобанова «выдумывать показания» против небезызвестного экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко, при обыске по делу которого нашли в общей сложности более 8,5 млрд руб. Господин Шадури пояснил, что его подзащитный по линии ФСБ отвечал за борьбу с коррупцией в системе МВД. Сам полковник Захарченко, также осужденный на 16 лет по двум делам о коррупции, не раз пытался добиться отправки на СВО, однако в этом вопросе не преуспел. По словам же адвоката господина Лобанова, его подзащитный уже шесть раз подавал заявления о заключении контракта с Минобороны, однако, как и в случае господина Захарченко, его обращениям «не дают хода». При этом, как удалось узнать “Ъ”, осужденный вместе с Евгением Лобановым по первому делу экс-полковник Денис Карманов не встретил в этой части проблем и в составе штурмового батальона успел заслужить госнаграду и продолжает служить. В этой связи его уголовное преследование по закону должно быть прекращено.