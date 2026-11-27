Сергея Леся, бывшего главу Крымского района Кубани, в зал заседаний Советского райсуда привез конвой. Вторая подсудимая, бывшая руководитель управления имущественных отношений районной администрации Елена Самыгина, приехала на суд сама: она под подпиской о невыезде. До начала заседания корреспондент “Ъ” попросила конвоира разрешения задать подсудимому вопрос, чтобы из первых рук получить информацию о золоте и миллионах рублей, о которых в октябре 2025 года писали все СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Тогда Сергея Леся окрестили «чиновником с золотыми слитками» — глава муниципалитета якобы пытался бежать, увозя в автомобиле 100 млн руб. и несколько слитков драгоценного металла.