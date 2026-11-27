Золото не выдержало задержания
«Чиновника с золотыми слитками» судят за сделки с землей
В Краснодаре 27 ноября суд начал слушать дело в отношении бывшего главы Крымского района Сергея Леся, известного как «чиновник с золотыми слитками». Осенью 2025 года источники в следственных органах сообщали, что господин Лесь якобы пытался бежать, увозя золото и крупную сумму наличных. Однако в материалах дела сведений об изъятии денег и золотых слитков нет. Экс-главу района судят за то, что он продавал своим друзьям муниципальную землю на льготных условиях.
Сергея Леся, бывшего главу Крымского района Кубани, в зал заседаний Советского райсуда привез конвой. Вторая подсудимая, бывшая руководитель управления имущественных отношений районной администрации Елена Самыгина, приехала на суд сама: она под подпиской о невыезде. До начала заседания корреспондент “Ъ” попросила конвоира разрешения задать подсудимому вопрос, чтобы из первых рук получить информацию о золоте и миллионах рублей, о которых в октябре 2025 года писали все СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Тогда Сергея Леся окрестили «чиновником с золотыми слитками» — глава муниципалитета якобы пытался бежать, увозя в автомобиле 100 млн руб. и несколько слитков драгоценного металла.
Говорить с Сергеем Лесем в зале суда конвой не разрешил, адвокаты подсудимых не захотели комментировать ситуацию для журналиста, но, судя по их разговору между собой, в протоколе задержания Сергея Леся золота и миллионов рублей нет.
До начала судебного следствия судья уточнил личные данные подсудимых. Господин Лесь сообщил, что Минобороны наградило его «за помощь фронту», также он награжден медалью «За выдающийся вклад в развитие Краснодарского края». У бывшего чиновника трое малолетних детей; он страдает несколькими серьезными заболеваниями.
Как следует из обвинительного заключения, которое огласил прокурор, Сергею Лесю и Елене Самыгиной предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия (ч. 3 ст. 285 УК РФ). Ущерб бюджету оценен в 69 млн руб. Подсудимый Лесь на заседании суда заявил, что не признает вину, Самыгина намерена высказать свое отношение к обвинению позже.
По версии следствия, в период с 2021 по 2024 год глава района и его подчиненная организовали незаконную продажу 13 участков земли, находившихся в муниципальной собственности.
Покупателями выступали друзья господина Леся, в том числе его бывший водитель Евгений Прокопенко и предприниматель Ахмед Худоян.
Претендент на участок заключал с муниципалитетом договор аренды якобы для ведения личного подсобного хозяйства. Затем там появлялось строение, которое арендатор регистрировал как жилой дом — на самом деле, как считает следствие, объект лишь изображал постройку. После этого муниципалитет заключал с арендатором договор купли-продажи земли без торгов и по льготной цене как с владельцем размещенной на участке недвижимости.
Следствие считает, что до заключения каждой из сделок сотрудники администрации Крымского района в порядке муниципального контроля должны были обследовать участки и выяснить, действительно ли они застроены жильем. Однако Сергей Лесь и Елена Самыгина проигнорировали эту обязанность, полагает обвинение. В декабре 2025 года суд по иску прокуратуры обратил в доход РФ имущество Сергея Леся, его родственников и доверенных лиц, среди которых были покупатели участков Евгений Прокопенко и Ахмед Худоян. По данным надзора, глава Крымского района, нарушив антикоррупционные нормы, накопил активы стоимостью 350 млн руб.