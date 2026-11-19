По версии следствия, 58-летний министр Кузнецов «получал взятки от представителя юридического лица за общее покровительство его деятельности и обеспечение беспрепятственного заключения договоров с подведомственным министерству учреждением на проведение спортивно-массовых мероприятий на территории края». Сумма вменяемой в вину взятки не называется. Но прокуратура уточнила, что направила в суд иск о признании «заключенных договоров недействительными и взыскании незаконно полученных по ним денежных средств в размере более 117 млн руб.».