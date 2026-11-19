Экс-министра спорта Приморья обвинили в коррупции
В отношении бывшего министра физической культуры и спорта Приморского края Жана Кузнецова расследуется уголовное дело по обвинению в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Это следует из сообщения прокуратуры региона и информации на сайте Фрунзенского районного суда Владивостока.
По версии следствия, 58-летний министр Кузнецов «получал взятки от представителя юридического лица за общее покровительство его деятельности и обеспечение беспрепятственного заключения договоров с подведомственным министерству учреждением на проведение спортивно-массовых мероприятий на территории края». Сумма вменяемой в вину взятки не называется. Но прокуратура уточнила, что направила в суд иск о признании «заключенных договоров недействительными и взыскании незаконно полученных по ним денежных средств в размере более 117 млн руб.».
В картотеке дел Фрунзенского райсуда, указывается, что среди ответчиков по гражданскому иску прокурора — Жан Кузнецов, бывший директор ФК «Луч-Энергия» Александр Голубчиков и ООО «Моя команда», а также учредитель этой компании Ада Попова.
Ранее СМИ сообщали о возбуждении уголовного дела в отношении господина Голубчикова. Компания «Моя команда» специализируется на организации отдыха и развлечений, заключила десять контрактов на общую сумму 110 млн руб. в системе госзакупок.
В следственном управлении СКР по Приморью от предоставления какой-либо информации отказались.
Об уходе Жана Кузнецова с поста министра спорта стало известно в феврале 2026 года. Приморские власти причины его увольнения не называли. Господин Кузнецов возглавлял департамент физической культуры и спорта в администрации Приморья с 2012 года, а через семь лет занял пост министра.