Чиновник злоупотребил по дружбе
Члена правительства Ивановской области обвинили в корыстной помощи подчиненной
Как стало известно “Ъ”, председатель комитета Ивановской области по труду, содействию занятости населения и трудовой миграции Роман Соловьев, семья которого получила землю в обход очереди из многодетных семей, стал фигурантом уголовного дела. Прокуратура, отобравшая у чиновника недвижимость, теперь добилась его уголовного преследования — он, полагает следствие, превышал должностные полномочия, назначая необоснованные выплаты своей подчиненной. Руководствовался он при этом не ее успехами в труде, а дружескими отношениями.
УМВД по Ивановской области, рассмотрев материалы проверки, проведенной под контролем прокурора региона Андрея Жугина, возбудило уголовное дело в отношении Романа Соловьева. В действиях чиновника, полагают следствие и надзор за ним, имеются признаки преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий; до десяти лет заключения).
Проведенной проверкой установлено, что в 2024 году господином Соловьевым были необоснованно изданы два распоряжения о выплате материальной помощи директору ОГКУ «Центр занятости населения Ивановской области» Юлии Устиновой на общую сумму 72,9 тыс. руб. в связи с тяжелым материальным положением. Затем она получила еще одну помощь в размере оклада — 51 319 руб.
В том же году женщине выплатили 216 тыс. руб. «за интенсивность и высокие результаты работы». В январе 2025 года по аналогичному основанию чиновнице выделили еще 75 тыс. руб., а в марте — 90 тыс. и 123 тыс. руб. В мае за интенсивность женщине заплатили около 123 тыс. руб. Следующая необоснованная выплата в размере 131 тыс. руб. пришлась на ноябрь 2025 года. В декабре того же года ей помимо зарплаты выделили «за интенсивность» 223 тыс. руб.
Одновременно и по тем же основаниям чиновница по распоряжениям господина Соловьева получила с июня 2025 года по июнь 2026 года выплаты на общую сумму более 1,2 млн руб.
Общий же размер выплат, произведенных при отсутствии на то законных оснований, без соблюдения нормативно установленных процедур, составил 2 254 637 руб.
По версии следствия и прокуратуры, господин Соловьев произвел их, «руководствуясь» корыстными и «дружественными отношениями», нарушив при этом «порядок расходования денежных средств регионального бюджета» и подорвав тем самым авторитет органов госвласти. Ивановская область является одним из беднейших регионов страны.
Чиновника уже задержали на 48 часов. Следствие планирует ходатайствовать о его аресте в суде.
Ранее по иску прокуратуры Ивановский районный суд изъял из незаконного владения супруги Романа Соловьева земельный участок площадью 800 кв. м возле областного центра, предоставленный Соловьевым как многодетной семье в обход общей очереди. Таким образом были нарушены права более 1 тыс. других многодетных семей.