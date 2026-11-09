Чиновник злоупотребил по дружбе

В том же году женщине выплатили 216 тыс. руб. «за интенсивность и высокие результаты работы». В январе 2025 года по аналогичному основанию чиновнице выделили еще 75 тыс. руб., а в марте — 90 тыс. и 123 тыс. руб. В мае за интенсивность женщине заплатили около 123 тыс. руб. Следующая необоснованная выплата в размере 131 тыс. руб. пришлась на ноябрь 2025 года. В декабре того же года ей помимо зарплаты выделили «за интенсивность» 223 тыс. руб.