В исковом заявлении Олег Власов и его адвокат Олег Кочиев указывают, что защита по уголовному делу строилась на ответах регулятора на запросы адвоката Олега Кочиева, и там указывалось, что Moldindconbank агентом валютного контроля в России не является и соответствующими полномочиями не обладает. Поскольку такая позиция не соответствует выводам суда, то Олег Власов считает, что было нарушено его конституционное право на юридическую защиту.