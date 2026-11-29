В «молдавской схеме» нашлось противоречие
Осужденный банкир Олег Власов оспаривает законность своего приговора
Как стало известно “Ъ”, суд отклонил административный иск бывшего собственника банка «Балтика» Олега Власова, которого правоохранители считают одним из ключевых участников так называемой молдавской схемы вывода средств из России. Осужденный на 17 лет финансист попытался добиться признания незаконным использованный его защитой ответ специалиста ЦБ. Истец утверждает, что он противоречит решениям судов разных инстанций, принятых по его делу, и поэтому оно должно быть пересмотрено.
Мещанский райсуд столицы рассмотрел административное исковое заявление Олега Власова об оспаривании действий заместителя директора департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций ЦБ РФ. Речь в заявлении идет об ответе представителя регулятора на запрос адвоката банкира, направленный в ходе разбирательства по первому делу Олега Власова.
Как уже рассказывал “Ъ”, в феврале 2023 года Преображенский райсуд столицы признал Олега Власова виновным в руководстве структурным подразделением преступного сообщества (ОПС) с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 210 УК РФ) и проведении валютных операций по подложным документам (ч. 3 ст. 193.1 УК РФ) и приговорил к 17 годам колонии. По версии обвинения, с июня 2013 года по апрель 2014 года Олег Власов, действуя в составе ОПС, переводил деньги со счетов подконтрольной ему «Балтики» за границу по «молдавской схеме». Ее суть сводилась к списанию средств с зарубежных счетов российских компаний под предлогом исполнения решений молдавских судов, при этом деньги перечислялись через кишиневский Моldindconbank иностранным юридическим лицам, подконтрольным злоумышленникам.
Всего через «Балтику» таким образом было выведено, а затем отмыто более 46 млрд руб. (на тот момент около $1,3 млрд) из 126 млрд руб., прошедших через схему в целом.
В иске, поданном бывшим банкиром, говорится, что он предоставлял «кредитным организациям, обладающим полномочиями агента валютного контроля документов, заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении переводов». В материалах дела Олега Власова агентом валютного контроля называется Moldindconbank. С этим при вынесении приговора согласился Преображенский райсуд, а затем три вышестоящие инстанции, в которых защита обжаловала приговор.
В исковом заявлении Олег Власов и его адвокат Олег Кочиев указывают, что защита по уголовному делу строилась на ответах регулятора на запросы адвоката Олега Кочиева, и там указывалось, что Moldindconbank агентом валютного контроля в России не является и соответствующими полномочиями не обладает. Поскольку такая позиция не соответствует выводам суда, то Олег Власов считает, что было нарушено его конституционное право на юридическую защиту.
В ходе судебного заседания ответчик — представитель ЦБ — подтвердил, что Moldindconbank агентом валютного контроля не являлся, лицензию ему регулятор не выдавал, поэтому ответы на адвокатские запросы были обоснованными и законными. Мещанский суд с этим согласился и иск Олега Власова оставил без удовлетворения.
Адвокат Олега Власова господин Кочиев заявил “Ъ”, что решение административного суда его устраивает в той части, что суд констатировал, что Moldindconbank не являлся агентом валютного контроля в то время, о котором идет речь в уголовном деле.
«С этим решением мы пойдем в Генеральную прокуратуру и подадим сообщение о новом обстоятельстве. Кто-то неправ в этой ситуации, и это противоречие не устранено»,— сказал защитник.
Ранее адвокат Олега Власова Олег Кочиев направил жалобу в Верховный суд РФ. Он добивается от прокуратуры возобновления производства по делу о «ландромате» для последующего проведения нового расследования.
Тем временем в Замоскворецком суде столицы рассматривается второе уголовное дело Олега Власова. Следственный комитет России считает его организатором хищения почти 1 млрд руб. в Промрегионбанке. Согласно версии обвинения, Олег Власов и его сообщники накануне банкротства финансового учреждения выводили через подконтрольные фирмы имущество банка под видом его продажи или аренды, а деньги похищались путем приобретения неликвидных ипотечных сертификатов. И в этом случае банкир вину не признает.