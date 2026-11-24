Экс-губернатору Тамбовской области Максиму Егорову запросили 14 лет колонии
Прокуратура в прениях запросила для бывшего губернатора Тамбовской области Максима Егорова, которого судят за получение взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), 14 лет лишения свободы со штрафом в 400 млн руб. Об этом “Ъ” рассказала его защитник Лариса Гусева.
По словам адвоката, оглашение приговора пройдет в Сосновском райсуде Тамбовской области в пятницу, 27 ноября, в десять утра. «Будем надеяться, что суд более вменяемый, чем Генеральная прокуратура»,— сказала госпожа Гусева. Для двух других подсудимых Сергея Аганова и Александра Соломатина обвинение запросило сроки в 7,5 и 8,5 года. Их обвиняют в посредничестве при передаче взятки (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ).
Как рассказывал “Ъ”, Максима Егорова, который руководил Тамбовской областью в 2021–2024 годах, судят за получение взяток от своего друга — бывшего главы ООО «Газпром межрегионгаз Тамбов» Романа Стефанова. Следствие считает, что топ-менеджер оплачивал для главы региона договор долевого участия в строительстве квартиры в Москве, содержание загородного дома и отпуск в Крыму. Незаконные вознаграждения, оцененные в 84 млн руб., по его словам, предназначались за общее покровительство по службе.
Господин Егоров вину не признает. Его защита настаивает, что он никак не мог влиять на работу господина Стефанова в структурах «Газпрома». Показания против своего друга Максима Егорова директор филиала дал после задержания по делу о приобретении и хранении наркотиков в крупном размере (ч. 2 ст. 228 УК РФ).