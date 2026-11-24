По словам адвоката, оглашение приговора пройдет в Сосновском райсуде Тамбовской области в пятницу, 27 ноября, в десять утра. «Будем надеяться, что суд более вменяемый, чем Генеральная прокуратура»,— сказала госпожа Гусева. Для двух других подсудимых Сергея Аганова и Александра Соломатина обвинение запросило сроки в 7,5 и 8,5 года. Их обвиняют в посредничестве при передаче взятки (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ).