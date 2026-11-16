Экс-мэру Красноярска выпало несчастливое число

Позицию обвинения изложил прокурор Красноярского края Роман Тютюник. Собранные следствием доказательства касаются периода с 2018 по 2024 годы, когда Вячеслав Логинов сначала занимал пост первого заместителя главы Красноярска, а затем главы города. Он обвиняется в четырех эпизодах получения взяток на сумму около 264 млн руб. от гендиректоров коммерческих организаций. За гарантию в получении муниципальных контрактов в сфере дорожного строительства Владислав Логинов якобы получил взятки деньгами и баней, которую одна из компаний построила на принадлежащей мэру земле за свой счет и затем передала чиновнику.