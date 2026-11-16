Экс-мэру Красноярска выпало несчастливое число
Прокуратура запросила для Владислава Логинова 13 лет по делу о взятках
Уголовное дело бывшего главы Красноярска Владислава Логинова о получении взяток в размере 264 млн руб. при распределении муниципальных заказов в сфере дорожного строительства вышло на финишную прямую. Прокурор края Роман Тютюник запросил для него 13 лет колонии строгого режима с обращением в пользу государства арестованного имущества. Сам экс-мэр ранее заявлял о своей невиновности.
В Центральном райсуде Красноярска начались прения сторон по уголовному делу, обвиняемыми по которому проходят бывший мэр Владислав Логинов, бывший вице-мэр Алексей Давыдов, возглавлявшие ранее МКУ «Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства» (УДИБ) Павел Креско и Евгений Жвакин, а также соучредитель одной из частных дорожно-строительных компаний Татьяна Сухова. Экс-градоначальнику и бывшему вице-мэру было предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), их подельникам — в посредничестве во взятках (ч. 4 ст. 291.1).
Владислав Логинов был задержан 9 июня 2025 года — сразу после празднования 397-летия Красноярска. На следующий день чиновника этапировали в Москву, где сотрудники центрального аппарата СКР приступили к расследованию уголовного дела. Рассмотрение дела экс-мэра началось в суде Центрального района Красноярска 14 июля.
Прения прошли в открытом, в отличие от большей части процесса, режиме. На скамье подсудимых вместе с Владиславом Логиновым оказался только Алексей Давыдов. Павел Креско, Татьяна Сухова и Евгений Жвакин полностью признали вину и пошли на сделку со следствием.
Позицию обвинения изложил прокурор Красноярского края Роман Тютюник. Собранные следствием доказательства касаются периода с 2018 по 2024 годы, когда Вячеслав Логинов сначала занимал пост первого заместителя главы Красноярска, а затем главы города. Он обвиняется в четырех эпизодах получения взяток на сумму около 264 млн руб. от гендиректоров коммерческих организаций. За гарантию в получении муниципальных контрактов в сфере дорожного строительства Владислав Логинов якобы получил взятки деньгами и баней, которую одна из компаний построила на принадлежащей мэру земле за свой счет и затем передала чиновнику.
Сторона обвинения утверждает, что именно Вячеслав Логинов выступил инициатором создания преступной схемы. Для этого он якобы организовал неформальную встречу с руководителями четырех дорожно-строительных компаний на одной из автомоек. Там, согласно свидетельским показаниям участников встречи, он «прямым текстом» предложил гарантировать получение муниципальных заказов по дорожным подрядам в случае передачи ему и его подельникам доли от стоимости подряда: 5% при взятке наличными и 10% — при безналичном расчете.
По данным гособвинения, необходимый результат на конкурсах обеспечивался благодаря участию в них казенному предприятию УДИБ, руководство которого находилось в непосредственном подчинении у Вячеслава Логинова. Служебное положение позволяло организации получать конкурсную документацию до объявления торгов и вносить необходимые условия, гарантирующие победу. После получения контракта УДИБ заключало договоры субподряда с «нужными» компаниями. Те, как утверждается в материалах дела, передавали взятки напрямую или через посредников Вячеславу Логинову.
В числе плативших «откаты» компаний, по информации следствия, оказались «Промстрой», «Красгорстрой» и СПК «Сфера». Обвинение указало, что их представители дали признательные показания по делу. В числе доказательств значится записная книжка одного из руководителей дорожно-строительной организации, содержащая точные цифры и даты выплат.
Алексей Давыдов, как сообщил прокурор, являлся деятельным участником коррупционной схемы, в частности при легализации полученных в качестве взяток средств. Например, говорится в деле, в ряде эпизодов безналичные расчеты осуществлялись через фиктивные договоры на поставку строительных материалов.
Краевой прокурор запросил для Владислава Логинова 13 лет колонии строгого режима. Кроме того, он указал на необходимость конфискации имущества обвиняемого (деньги, недвижимость, транспорт, земельные участки и уже упомянутую баню) и обращения в доход государства «непокрытой части взятки» в размере 200 млн руб.
Для Алексея Давыдова обвинение потребовало также 13 лет и штраф в размере 100 млн руб. Для Евгения Жвакина сторона обвинения посчитала достаточным штраф в 3 млн руб. Для двух остальных фигурантов прокурор попросил прекратить уголовное преследование по нереабилитирующим обстоятельствам.
Процесс продолжится 23 ноября, когда суд планирует заслушать защитников Вячеслава Логинова и Алексея Давыдова. Ранее экс-мэр заявлял о своей невиновности. Алексей Давыдов же в ходе следствия, как рассказал Роман Тютюник, заявлял о том, что деньги компании передавали на ведение «предвыборной кампании», но доказано это не было.