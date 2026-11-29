Токен покажет
Чиновники обсудили готовность к внедрению ИИ-агентов в экономику
Минэкономики видит в агентной экономике большой потенциал, и в первую очередь — в части роста производительности труда. В этой связи ведомство намерено вплотную заняться темой содействия обучению малого и среднего бизнеса применению ИИ-агентов в хозяйственной деятельности. Для решения возникающих правовых проблем при этом возможно установление экспериментальных правовых режимов для апробации прямого взаимодействия ИИ-агентов, например, в сфере небольших закупок.
Агентная экономика и изменение рынков под ее влиянием стали 27 ноября одной из главных тем второго дня конференции «Сбера» «Путешествие в мир искусственного интеллекта» (AI Journey 2026, проходила с 26 по 28 ноября). Речь идет о хозяйственной модели, в которой ИИ-агенты (автономные системы на базе искусственного интеллекта) самостоятельно принимают решения о покупке, продаже, ищут контрагентов сделок, договариваются об их условиях, а человек при этом задает им цели, лимиты и правила.
Как заявил на конференции Максим Решетников, в такой модели Минэкономики видит большой потенциал, прежде всего — роста производительности труда. При этом отмечается, что пока технология существенно опережает как понимание ее возможностей, так и умение ею пользоваться.
По экспертным оценкам, в среднем по миру только из-за применения ИИ (включая ИИ-агентов) в ближайшие десять лет производительность труда будет расти в среднем на 0,38–0,49% в год.
В этой связи министерство намерено сфокусироваться на объяснении малому и среднему бизнесу существующих возможностей, на максимальном тиражировании технологии, а также на переходе от режима агентов, которые пока дополняют человека, к агентам, которые уже будут иметь определенные полномочия, то есть к мультиагентной экономике, сообщил министр. Обучать бизнес-применению ИИ-агентов, обеспечивать сопровождение при внедрении и формировать базу отраслевых практик будет Федеральный центр компетенций (ФЦК) при поддержке Минэкономики и Сбербанка. Соответствующее соглашение 27 ноября подписали ФЦК и разработчик платформы для создания и управления ИИ-агентами GigaCowork «Салют для бизнеса» (входит в группу «Сбера»).
Кроме преодоления барьера нехватки компетенций необходимо решать вопрос отсутствия правил автономного действия ИИ-агентов. Прежде всего — в части сделок и ответственности. «Следующим этапом надо смотреть мультиагентную экономику, а это уже вопрос полномочий, доверенной среды, регистрации. И здесь мы готовы экспериментировать»,— сказал Максим Решетников, пояснив, что речь может идти об экспериментальном правовом режиме применения агентов с полномочиями, например, при незначительных объемах госзакупок. Отвечая на вопрос о возможных метриках измерения эффективности ИИ и ИИ-агентов, министр сказал, что это может быть «объем рынка токенов (единиц, в которых нейросети измеряют текст и считают стоимость работы.— “Ъ”), за которые реально заплатил бизнес. Если есть спрос, сформировался рынок, значит, есть ценность».
Между тем глава Минцифры Максут Шадаев отметил возникающий конфликт между внешними ИИ-агентами и традиционными цифровыми моделями маркетплейсов. Такое противостояние, по его мнению, можно будет увидеть в ближайшее время. Например, Amazon в США уже судится из-за использования ИИ-агентов для покупок на этой платформе.
«И наши маркетплейсы уже поднимают вопросы о том, что они хотят быть исключенными из внешней агентизации по отношению к себе»,— сказал министр, отметив, что в связи с этим возникает большой вопрос с регулированием по этой части.
По мнению Максута Шадаева, универсальным равноудаленным национальным агентом могли бы стать «Госуслуги». «Почему? Потому что мы уже много чего знаем, не все, но много, о пользователях. И, конечно, здесь мы имеем определенные преимущества, мы равноудалены от всех экосистем, у которых 100% коммерческий интерес»,— пояснил министр.
Первый вице-министр ИИ и цифрового развития Казахстана Ростислав Коняшкин рассказал на конференции об опыте внедрения в этой стране ИИ-ассистентов в сферу госуслуг и финтеха: развивается государственный помощник eGov GPT (через него гражданам доступно уже более 50 госуслуг), а технологическая компания Kaspi.kz запустила собственного ИИ-агента Kasper. В Казахстане, по его словам, сейчас тоже думают над тем, чтобы аккумулировать ИИ-агентов разных министерств в «суперагента», который будет действовать через госуслуги.