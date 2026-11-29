Кроме преодоления барьера нехватки компетенций необходимо решать вопрос отсутствия правил автономного действия ИИ-агентов. Прежде всего — в части сделок и ответственности. «Следующим этапом надо смотреть мультиагентную экономику, а это уже вопрос полномочий, доверенной среды, регистрации. И здесь мы готовы экспериментировать»,— сказал Максим Решетников, пояснив, что речь может идти об экспериментальном правовом режиме применения агентов с полномочиями, например, при незначительных объемах госзакупок. Отвечая на вопрос о возможных метриках измерения эффективности ИИ и ИИ-агентов, министр сказал, что это может быть «объем рынка токенов (единиц, в которых нейросети измеряют текст и считают стоимость работы.— “Ъ”), за которые реально заплатил бизнес. Если есть спрос, сформировался рынок, значит, есть ценность».