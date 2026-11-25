Губернатор сел не в ту лодку
Андрея Чибиса обвинили во взятке аэросанями и арестовали
“Ъ” стали известны подробности обвинения, предъявленного губернатору Мурманской области Андрею Чибису, арестованному в Москве. Речь в нем, в частности, идет о взятке в виде аэролодки «Север-650», оцениваемой в 8,5 млн руб. Сам чиновник вину не признал, а защита просила для него вместо СИЗО домашний арест, так как фигурант нуждается в лечении после покушения, совершенного в 2024 году.
По данным “Ъ”, обвинение господину Чибису в управлении по расследованию оргпреступной деятельности следственного департамента МВД предъявили в два этапа: сразу же после задержания 23 ноября ему инкриминировали два эпизода растраты в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Речь шла о хищении около 1 млрд руб., выделенных на реконструкцию автодороги Апатиты—Кировск, а также 38,8 млн руб., перечисленных в качестве аванса на строительство Центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи в Мурманске. Последний эпизод следствие ранее трактовало как особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ), но позже переквалифицировало его.
24 ноября господину Чибису добавили получение взятки на общую сумму около 20 млн руб. от мурманского бизнесмена Оганеса Шанкояна при посредничестве бывшего руководителя представительства правительства Мурманской области Ашота Баблумяна.
В этом случае, как удалось узнать “Ъ”, речь идет о подаренной губернатору аэродинамической лодке «Север-650» за 8,5 млн руб., а также об оплате ежегодной презентации — отчета о проделанной работе правительства Мурманской области перед законодательным собранием региона. Последняя, включавшая создание демоверсии с графиками, обошлась в 11 млн и была, по версии следствия, оплачена компанией господина Шанкояна, а не из бюджета Мурманской области. Ранее, как сообщал “Ъ”, господин Шанкоян признал свою вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве с Генпрокуратурой, в рамках которого и дал показания о преступлениях, неизвестных следствию. Речь в них как раз и шла о губернаторе.
По данным “Ъ”, Андрей Чибис ни по одному эпизоду вину не признал, а обвинение в получении взяток и вовсе счел непонятным, отметив, что ему неясно, как он обогатился при создании презентации. Владение лодкой, которая оказалась оформлена вообще на некое юрлицо, он также категорически отрицал.
Адвокат Руслан Закалюжный сообщил “Ъ”, что его подзащитный не стал давать показания на данном этапе следствия, попросив время для того, чтобы «подготовить подробные и аргументированные ответы на все вопросы по всем эпизодам». Защитник отказался комментировать предъявленное чиновнику обвинение, подчеркнув, что вменяемый Андрею Чибису в вину коррупционный эпизод не включает получения его подзащитным каких-либо наличных денежных средств. Ранее источник “Ъ” утверждал, что в рамках досудебного соглашения о сотрудничестве бизнесмен Шанкоян якобы сообщил о даче губернатору крупных взяток наличными на общую сумму 100 млн руб.
Задержанного Андрея Чибиса доставили в Мещанский райсуд, где следствие ходатайствовало о его аресте. Само заседание прошло в закрытом режиме.
Как стало известно “Ъ”, в суде адвокат Закалюжный просил ходатайство следствия отклонить, предложив в качестве альтернативы заключения под стражу домашний арест в квартире его подзащитного в столице.
Адвокат апеллировал к тому, что после покушения в 2024 году чиновник вынужден постоянно принимать сразу несколько лекарств, а в СИЗО их передать проблематично.
Суд защите отказал, а требование следствия, поддержанное Генпрокуратурой, удовлетворил — обвиняемый будет находиться под стражей до 23 января.
Андрей Чибис воспринял это спокойно. Еще до оглашения судебного решения он посылал сердечки присутствовавшим в зале близким. По данным журналистов, там находились супруга и дочь губернатора, однако от комментариев они воздержались.
Адвокат Закалюжный сообщил, что его подзащитный хотел в суде «сделать заявление для общественности, но такой возможности ему не предоставили». Теперь, по его словам, свою невиновность господин Чибис будет доказывать в ходе следствия и судебного разбирательства.
Со своей стороны МВД, по данным “Ъ”, продолжает проверять господина Чибиса на причастность к преступлениям, в том числе коррупционной направленности. Первого вице-губернатора Мурманской области Оксану Демченко и министра региональной безопасности Артема Долгова после допросов отпустили. Они проходят по делу как свидетели.