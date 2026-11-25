Господин Логвиненко с 1997 по 2016 год служил в органах внутренних дел. Был оперуполномоченным, возглавлял отдел по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией УВД по Таганрогу, а затем такое же подразделение МВД России по Ростовской области. Был назначен главой Ростова-на-Дону в октябре 2019 года. Осенью 2025 года его задержали. С тех пор он содержится в следственном изоляторе.