Суд изъял имущество бывшего главы Ростова-на-Дону на 1,5 млрд рублей
Советский районный суд Ростова-на-Дону удовлетворил антикоррупционный иск прокуратуры к бывшему главе администрации города Алексею Логвиненко. Имущество бывшего чиновника, а также его семьи, родственников и знакомых на сумму более 1,5 млрд руб. обращено в доход государства. Об этом сообщила пресс-служба суда.
Алексей Логвиненко был арестован по делу о превышении должностных полномочий. По версии следствия, дело связано с незаконными кредитами в двух коммерческих банках в 2020 году. Кроме того, следователи считают, что бывший губернатор тайно владел половиной паевого инвестиционного фонда, домами, квартирами и парком автомобилей. Чтобы скрыть имущество, купленное на коррупционные доходы, Алексей Логвиненко оформлял его на близких и доверенных лиц.
Господин Логвиненко с 1997 по 2016 год служил в органах внутренних дел. Был оперуполномоченным, возглавлял отдел по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией УВД по Таганрогу, а затем такое же подразделение МВД России по Ростовской области. Был назначен главой Ростова-на-Дону в октябре 2019 года. Осенью 2025 года его задержали. С тех пор он содержится в следственном изоляторе.