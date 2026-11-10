Судью оставили подследственной
Бывшей судье не удалось добиться отмены снятия неприкосновенности
Как стало известно “Ъ”, бывшей судье Арбитражного суда Иркутской области Елене Рукавишниковой не удалось оспорить решение Высшей квалификационной коллегии судей России о выдаче ее следствию по уголовному делу о получении взятки за вынесение решения по арбитражному спору.
Апелляционная коллегия Верховного суда 10 ноября рассмотрела жалобу Елены Рукавишниковой. Бывшая судья добивается отмены решения о снятии с нее неприкосновенности и выдаче следствию. Соответствующее решение Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) приняла в июне 2026 года.
В сентябре того же года председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин возбудил в отношении госпожи Рукавишниковой уголовное дело по факту получения особо крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Ее бывшая коллега Наталия Позднякова проходит по делу о посредничестве во взяточничестве.
По данным следствия, в ноябре 2024 года учредитель ООО «ИрМеКом» через четырех посредников, включая госпожу Позднякову, передал взятку в размере 3,5 млн руб. госпоже Рукавишниковой. В обмен судья удовлетворила иск «ИрМеКома» к энергокомпании и признала незаконным ограничение режима электроснабжения. При этом решение Елены Рукавишниковой апелляция и кассация оставили без изменений.
В июле Административная коллегия Верховного суда признала решение ВККС законным. В суде разъяснили, что жалоба в порядке административного судопроизводства не может заменить оценку доказательств по существу уголовного дела, а ВККС не может оценивать достаточность доказательств и устанавливать наличие состава преступления.
В апелляционной жалобе госпожа Рукавишникова указывает, что ВККС не вправе устанавливать виновность, но обязана проверить наличие достаточных данных, указывающих на признаки преступления.
По мнению истца, этого сделано не было: в материалах отсутствует объективная фиксация передачи денег именно госпоже Рукавишниковой, показания ключевого свидетеля противоречивы, а ходатайства защиты были исключены из представленных документов. Также утверждается, что оптические диски с записями оперативно-разыскных мероприятий остались опечатанными, что опровергает заявление ВККС о полном исследовании материалов.
В жалобе, кроме того, отмечается, что аппарат председателя СКР перенаправил личные ходатайства судьи в иркутское управление СКР — тем самым следователи, на предвзятость которых жаловалась обвиняемая, лишили ее независимой федеральной проверки. К тому же Александр Бастрыкин подписал постановление о возбуждении дела 15 сентября, проигнорировав неразрешенное ходатайство защиты об отказе в этом.
«Какие именно данные позволяли ВККС сделать вывод о наличии оснований для возбуждения уголовного дела именно в отношении меня, а не просто о возможном совершении преступления кем-то из участников событий?» — заявила госпожа Рукавишникова в ходе судебного заседания. Также она отметила, что ей не было предоставлено достаточно времени для ознакомления с материалами дела. Сейчас госпожа Рукавишникова готовит проект обращения в Конституционный суд.