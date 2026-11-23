Правда, пока установить, кто именно из военных получил деньги, не удалось. Сами же подсудимые, признавая вину частично, со своей стороны, настаивали на мошенничестве. Мол, деньги они оставили себе, а военные, обнаружив, что бронежилеты не соответствуют требованиям контракта, оставили их на складе, не став отправлять участникам СВО.