За такие бронежилеты даже взяток не брали
Осуждена группировка решальщиков, пытавшихся подкупить военных
Как стало известно “Ъ”, руководители группы компаний (ГК) «Пикет», осужденные за отправку военным 30 тыс. некачественных бронежилетов, пытались дать взятку чиновникам Минобороны в размере 220 млн руб. за их приемку. Однако, как утверждали решальщики, осужденные за посредничество в этом, деньги они оставили себе.
23 ноября Тушинский районный суд Москвы вынес приговор по уголовному делу, связанному со скандальной поставкой ГК «Пикет» в войска некачественных бронежилетов. По требованию прокуроров целая группа решальщиков — Виктор Астапенко, Михаил Богданов, Александр Ермаков и Сергей Семенихин — были признаны виновными в посредничестве при передаче взятки чиновникам Минобороны (ч. 4 ст. 291.1 УК). Им назначено одиннадцать, десять и по семь с половиной лет колонии строгого режима соответственно со штрафами.
Об откатах военным за приемку бронежилетов стало известно из показаний гендиректора ГК «Пикет» Андрея Есипова. Ранее он был осужден за мошенничество (ст. 159 УК) и отмывание похищенного (ст. 174 УК) к девяти годам. Он полностью признал вину в афере с бронежилетами и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве с Генпрокуратурой, дав показания на сообщников (финансовый директор ГК Виктория Антонова получила десять лет, а начальник службы безопасности Михаил Кальченко — семь лет), а также на посредников. Один из них, директор по организационному направлению ООО «КонцептАвиапром» Вячеслав Портянников, также раскаялся, рассказав следствию о других фигурантах, и получил семь лет со штрафом в особом порядке.
В деле, по данным “Ъ”, фигурировали суммы взяток от 220 до 600 млн руб., но в итоге доказанной была признана первая.
Правда, пока установить, кто именно из военных получил деньги, не удалось. Сами же подсудимые, признавая вину частично, со своей стороны, настаивали на мошенничестве. Мол, деньги они оставили себе, а военные, обнаружив, что бронежилеты не соответствуют требованиям контракта, оставили их на складе, не став отправлять участникам СВО.
По данным Главного следственного управления СКР, ГК «Пикет», выиграв осенью 2022 года госконтракт на поставку 30 тыс. бронежилетов для мобилизованных на 2,4 млрд руб., не смогла закупить готовые изделия в КНР и наладила их кустарное производство. Бронежилеты, установило следствие, собирались из несертифицированных материалов, купленных на рынках. В них устанавливались бронеплиты неизвестного происхождения, а кевлар, предусмотренный контрактом для защиты от осколков, и вовсе не применялся.
Согласно выводам экспертов, изделия не отвечали классам защиты Бр4 и Бр5 и были пригодны лишь для тактических игр типа страйкбола и пейнтбола.
Из полученных от военных 2,4 млрд руб. около 1,9 млрд руб. было отмыто через покупку акций, недвижимости и счета в банках. Наличные, как следует из приговора, привозили в офис ГК чемоданами. По искам потерпевшей стороны суды взыскали с осужденных всю сумму контракта.