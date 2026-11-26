Признание осудили по всей мягкости
Бывший начальник управления Ространснадзора получил пять лет за взятку
К пяти годам колонии строгого режима приговорен в Москве бывший начальник управления цифровизации, информатизации, развития и аналитики Федеральной службы по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор) Михаил Кузьмин. Чиновник требовал взятку в размере 4 млн руб. у директора фирмы за принятие работ по заключенным ведомством госконтрактам по информационному обеспечению. Фигурант почти сразу признал свою вину, что и предопределило относительно мягкий приговор — срок оказался меньше минимального, предусмотренного соответствующей статьей Уголовного кодекса.
Обвинительный приговор Михаилу Кузьмину, несколько дней назад отметившему в СИЗО свое 44-летние, Дорогомиловский райсуд Москвы вынес вечером 25 ноября. Еще в ходе предварительного следствия фигурант полностью признал свою вину в коррупции, написал явку с повинной и, как указано в материалах дела, выразил желание «сотрудничать со следствием и оперативными органами». В итоге суд над бывший чиновником Ространснадзора прошел быстро, уложившись всего в пять заседаний. Бывший чиновник обвинялся в получении особо крупной взятки, особо тяжком преступлении, поэтому на рассмотрение дела в особом порядке, что гарантирует существенное смягчение наказания, претендовать не мог. Но приговор и без того оказался мягким.
Суд назначил Михаилу Кузьмину пять лет колонии строгого режима с лишением права занимать должности на госслужбе на пять лет и штрафом в размере 4 млн руб. Наказание оказалось ниже низшего предела, предусмотренного УК РФ, что законом в определенных случаях допускается.
По данным “Ъ”, уголовное дело в отношении Михаила Кузьмина было возбуждено Западным межрегиональным следственным управлением на транспорте (ЗМСУТ) СКР в начале этого года. «Следствием и судом установлено, что 20 января 2026 года он получил от директора частной организации взятку в размере 4 млн руб. за беспрепятственное принятие выполненных работ по заключенным госконтрактам на обеспечение функционирования информационных систем и ресурсов Ространснадзора»,— сообщили “Ъ” представители следствия. По их словам, женщина-предприниматель, к которой обратился чиновник, сразу же сообщила о требовании у нее «отката» в правоохранительные органы. Сама она от уголовной ответственности за дачу взятки была освобождена как лицо, добровольно сообщившее о требованиях незаконного вознаграждения и способствовавшее раскрытию преступления.
Дальнейшее ее общение с Михаилом Кузьминым, как пояснили в ЗМСУТ СКР, проходило уже под «контролем правоохранительных органов в рамках оперативно-разыскных мероприятий». Уже 21 января господин Кузьмин был задержан, а затем с санкции суда заключен в СИЗО. Его адвокаты пытались добиться смягчения меры пресечения до домашнего ареста или запрета определенных действий. Они ссылались на сделанное их подзащитным признание, уверяя, что он «скрываться и препятствовать расследованию не намерен». Отдельно упоминались положительные характеристики, полученные им за время госслужбы благодарности и медали, наличие заболеваний, «которые обостряются в условиях следственного изолятора», а также двух несовершеннолетних детей, также страдающих различными заболеваниями, и родителей-пенсионеров. Однако суды не находили «оснований для отмены или изменения меры пресечения на более мягкую».
«Собранные следственными органами ЗМСУТ СКР доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора чиновнику Ространснадзора»,— резюмировали представители следствия.
Получить комментарий адвокатов осужденного относительно возможности обжалования вынесенного решения суда “Ъ” не удалось.