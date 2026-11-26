Дальнейшее ее общение с Михаилом Кузьминым, как пояснили в ЗМСУТ СКР, проходило уже под «контролем правоохранительных органов в рамках оперативно-разыскных мероприятий». Уже 21 января господин Кузьмин был задержан, а затем с санкции суда заключен в СИЗО. Его адвокаты пытались добиться смягчения меры пресечения до домашнего ареста или запрета определенных действий. Они ссылались на сделанное их подзащитным признание, уверяя, что он «скрываться и препятствовать расследованию не намерен». Отдельно упоминались положительные характеристики, полученные им за время госслужбы благодарности и медали, наличие заболеваний, «которые обостряются в условиях следственного изолятора», а также двух несовершеннолетних детей, также страдающих различными заболеваниями, и родителей-пенсионеров. Однако суды не находили «оснований для отмены или изменения меры пресечения на более мягкую».