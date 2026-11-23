Сотрудники ФСБ задержали губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. По данным “Ъ”, с ним проводятся следственные действия в Москве. Следственный департамент МВД России расследует дело коррупционной направленности. По делу проходят несколько фигурантов. Статус Андрея Чибиса — подозреваемый.