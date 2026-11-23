Задержан губернатор Мурманской области Андрей Чибис
Сотрудники ФСБ задержали губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. По данным “Ъ”, с ним проводятся следственные действия в Москве. Следственный департамент МВД России расследует дело коррупционной направленности. По делу проходят несколько фигурантов. Статус Андрея Чибиса — подозреваемый.
Министр информационной политики Мурманской области Ирина Бринькова сообщила «Интерфаксу», что Андрей Чибис оказывает содействие следствию, дает показания. В правительстве региона, по ее словам, проводятся следственные мероприятия.
Telegram-канал Mash без ссылки на источники сообщает, что Андрея Чибиса подозревают в причастности к злоупотреблению с государственными контрактами на ремонт дорог. Вместе с губернатором на допрос доставили министра по безопасности Мурманской области Артема Долгова. Нескольких заместителей главы региона допросили.