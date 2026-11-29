Заработали всем картелем
Бывшего чиновника Минтранса судят вместе с предпринимателями
Суд в Москве приступил к рассмотрению уголовного дела о картельном сговоре, основным фигурантом которого является бывший замдиректора департамента Минтранса Владимир Луговенко. По версии следствия, умышленно ограничивая конкуренцию, он организовал проведение аукционов и подписание контрактов в различных регионах без проведения ценовой борьбы. В итоге, по подсчетам силовиков, злоумышленники получили более 700 млн руб. незаконного дохода. Фигурант вину не признает.
Басманный райсуд столицы 25 ноября приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении Владимира Луговенко, Екатерины Брязгиной, Евгения Литвина, Яны Янко, Сергея Мокроусова, Алексея Василькова, Валерия Мячина, Артема Смирнова и Владимира Швецова. В зависимости от роли в совершении преступлений им инкриминируются злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия (ч. 3 ст. 285 УК РФ), организация ограничения конкуренции (ст. 33 и ч. 2 ст. 178 УК РФ) и ограничение конкуренции (ч. 2 ст. 178 УК РФ).
Уголовное дело было возбуждено следственным департаментом МВД 18 июня 2024 года, в его основу легли оперативные материалы Службы экономической безопасности (СЭБ) ФСБ. В начале июля того же года были задержаны Брязгина, Мокроусов, Янко и Литвин. Их поместили под домашний арест. Предполагаемый организатор махинаций Владимир Луговенко был задержан лишь 6 мая 2025 года. Он по ходатайству следствия был помещен в СИЗО.
По версии следствия, в 2019 году у Владимира Луговенко, занимавшего тогда должность замдиректора департамента государственной политики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса, появился умысел на создание картеля при выполнении работ по разработке документов транспортного планирования в различных регионах России. Он вовлек в преступную группу заместителя гендиректора федерального автономного учреждения «Российский дорожный научно-исследовательский институт» Екатерину Брязгину, начальника отдела института Сергея Мокроусова, а также руководителей шести коммерческих фирм из различных регионов России — Василькова, Янко, Мячина, Швецова, Смирнова и Литвина.
В дальнейшем господин Луговенко, по материалам дела, организовал создание экспертного совета, в который вошли сообщники, и разработал для них необходимые методические рекомендации. По данным следствия, в период с октября 2019 года по сентябрь 2022 года фигуранты принимали участие в 20 аукционах без проведения конкурентной (ценовой) борьбы. В результате подконтрольными им компаниями извлечен доход на сумму свыше 721 млн руб.
Вину никто из фигурантов не признает. Адвокат господина Луговенко Анна Иванова настаивает, что ее подзащитный не подписывал и не издавал ни один из приписываемых ему документов — все они проходили многоступенчатое согласование и утверждались вышестоящим руководством. У господина Луговенко, по словам защиты, не было полномочий принимать юридически значимые решения, а следовательно, он не мог злоупотребить «тем, чего нет». Следствие не установило ни корыстной, ни иной личной заинтересованности в его действиях, а также причинно-следственной связи между ними и результатами конкурсов, отмечает адвокат. Заказчики, по версии защиты, самостоятельно формировали техзадания и проводили торги, никто на них не влиял. Переписка фигурантов свидетельствует лишь о ситуативной взаимопомощи по отдельным контрактам, а не о централизованном управлении, заявила госпожа Иванова, при этом никто из восьми фигурантов не указал на господина Луговенко как организатора. Более того, в состав экспертного совета входили не только подсудимые, но и другие лица, которые не были привлечены к ответственности.