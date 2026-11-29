Вину никто из фигурантов не признает. Адвокат господина Луговенко Анна Иванова настаивает, что ее подзащитный не подписывал и не издавал ни один из приписываемых ему документов — все они проходили многоступенчатое согласование и утверждались вышестоящим руководством. У господина Луговенко, по словам защиты, не было полномочий принимать юридически значимые решения, а следовательно, он не мог злоупотребить «тем, чего нет». Следствие не установило ни корыстной, ни иной личной заинтересованности в его действиях, а также причинно-следственной связи между ними и результатами конкурсов, отмечает адвокат. Заказчики, по версии защиты, самостоятельно формировали техзадания и проводили торги, никто на них не влиял. Переписка фигурантов свидетельствует лишь о ситуативной взаимопомощи по отдельным контрактам, а не о централизованном управлении, заявила госпожа Иванова, при этом никто из восьми фигурантов не указал на господина Луговенко как организатора. Более того, в состав экспертного совета входили не только подсудимые, но и другие лица, которые не были привлечены к ответственности.