Был судьей, стал осужденным

Еще один эпизод дела появился с подачи прокурора Октябрьского района Ростова-на-Дону Романа Агапова. В январе 2023 года Агапов узнал, что его друг Мельников задержан по подозрению в мошенничестве. Прокурор обратился к знакомому адвокату Виталию Проскурякову и попросил найти выходы на нужных людей, чтобы Мельников не оказался в следственном изоляторе. Проскуряков связался с Алексеем Куделиным и передал Роману Агапову, что решение вопроса о домашнем аресте будет стоить 2 млн руб. Прокурор Агапов попросил у жены друга половину суммы, а остальное добавил из своих средств. Посредник передал деньги судье Куделину, тот убедил одного из коллег Ленинского райсуда вынести решение о домашнем аресте Мельникова, с чем согласился областной суд.