Был судьей, стал осужденным
Экс-глава Ленинского райсуда Ростова-на-Дону получил 12 лет за взятки
В Краснодаре завершен очередной судебный процесс в отношении высокопоставленного судьи из Ростова-на-Дону. С 2022 по 2023 год глава Ленинского райсуда Алексей Куделин получил от четверых фигурантов уголовных дел 17 млн руб. за избрание им домашнего ареста вместо заключения под стражу. Коррупционным доходом судья Куделин делился с председателем областного суда Еленой Золотаревой.
Октябрьский суд Краснодара признал бывшего председателя Ленинского суда Ростова-на-Дону Алексея Куделина виновным в четырех эпизодах получения особо крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Кубани. Бывший прокурор Октябрьского района Роман Агапов признан виновным в передаче особо крупной взятки (ч. 5 ст. 291 УК РФ), адвокат Виталий Проскуряков — в посредничестве при взяточничестве (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ). Все коррупционные эпизоды в деле Алексея Куделина и его сообщников пересекаются с деятельностью бывшего председателя Ростовского облсуда Елены Золотаревой, дело в отношении которой выделено в отдельное производство. По версии обвинения, Золотарева участвовала в коррупционных схемах Алексея Куделина и получала свою долю вознаграждения.
Первые три эпизода уголовного дела связаны с арестами жителей Ростова Миронова, Еременко и Матвеева, которых обвиняли изготовлении и сбыте поддельных платежных карт или средств оплаты; эти события происходили с декабря 2022 по март 2023 года. Каждый раз Ленинский райсуд Ростова выносил решение об избрании фигурантам дела меры пресечения, а перед этим некий неустановленный гражданин, утверждает обвинение, передавал председателю суда Алексею Куделину по 5 млн руб. Куделин давал указания судьям отправлять фигурантов дела под домашний арест, а затем связывался с руководством областного суда и договаривался о том, чтобы нужное решение устояло в апелляции.
Еще один эпизод дела появился с подачи прокурора Октябрьского района Ростова-на-Дону Романа Агапова. В январе 2023 года Агапов узнал, что его друг Мельников задержан по подозрению в мошенничестве. Прокурор обратился к знакомому адвокату Виталию Проскурякову и попросил найти выходы на нужных людей, чтобы Мельников не оказался в следственном изоляторе. Проскуряков связался с Алексеем Куделиным и передал Роману Агапову, что решение вопроса о домашнем аресте будет стоить 2 млн руб. Прокурор Агапов попросил у жены друга половину суммы, а остальное добавил из своих средств. Посредник передал деньги судье Куделину, тот убедил одного из коллег Ленинского райсуда вынести решение о домашнем аресте Мельникова, с чем согласился областной суд.
Алексей Куделин не признал себя виновным; остальные фигуранты утверждают, что перечисленные в уголовном деле события на самом деле происходили, но с большинством формулировок обвинения они не согласны.
Приговором Октябрьского суда Краснодара Алексею Куделину назначено наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет со штрафом в сумме 150 млн руб.; в доход государства взысканы 17 млн руб., полученные в качестве взятки. Роман Агапов осужден на восемь лет со штрафом в размере 20 млн руб. с лишением классного чина старшего советника юстиции. Виталий Проскуряков получил семь лет лишения свободы со штрафом в размере 20 млн руб. Всем осужденным предстоит отбывать наказание в колонии строгого режима.
Елена Золотарева, занимавшая должность председателя Ростовского областного суда с 2020 по 2023 год, в декабре прошлого года была признана виновной в получении взяток на сумму более 20 млн руб. и приговорена к 15 годам лишения свободы.