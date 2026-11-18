Лейтенант оказался слишком кровавым
Уголовное дело в отношении преступной группы штурмовиков передано в окружной суд
Как стало известно “Ъ”, уголовное дело в отношении младшего лейтенанта Павла Гудочкина в связи с особой тяжестью вменяемых в вину ему и его подручным преступлений было передано для рассмотрения во 2-й Западный окружной военный суд. В деле более 40 эпизодов, в том числе получение взяток, убийства и избиения, совершенные в зоне СВО. Сам Павел Гудочкин отправился в зону боевых действий из колонии, где отбывал 16-летний срок за убийство.
Уголовное дело в отношении бывшего военнослужащего 272-го гвардейского мотострелкового полка 38-летнего младшего лейтенанта Павла Гудочкина (позывной Боец) было передано для рассмотрения из 235-го гарнизонного военного суда во 2-й Западный окружной военный суд.
Главным военным следственным управлением СКР Гудочкину вменяются в вину убийства, совершенные в составе группы лиц из корыстных побуждений общеопасным способом и с целью сокрытия других преступлений, превышение должностных полномочий с применением насилия, хищения и вымогательство оружия, а также его незаконный оборот, получение особо крупных взяток и кражи. Вместе с ним по делу проходят бывшие сослуживцы — Геннадий Казаков (Ермак), Виталий Козлов, Александр Тонилин (Тони) и Александр Овчаров.
Причиной передачи уголовного дела участников преступной группы в окружной суд послужила особая тяжесть вменяемых им в вину преступлений.
По закону гарнизонным судам неподсудны преступления, предусмотренные ч. 2 ст. 105 УК РФ, тем более совершенные с отягчающими обстоятельствами, в том числе во время проведения частичной мобилизации.
Разбирательства проходят в особом порядке, фигуранты полностью признали свою вину, дав показания друг на друга. Казаков и Овчаров уже осуждены, однако в 235-м суде назначенные им сроки “Ъ” не назвали. Не исключено, что после вступления приговоров в силу осужденные попытаются вернуться на СВО.
Как уже рассказывал “Ъ”, по данным следствия, фигуранты создали преступную группу в составе штурмовых подразделений 272-го гвардейского мотострелкового полка. Часть признана одной из потерпевших сторон в уголовном деле. Лидером группы был Геннадий Казаков. Его дело является и самым масштабным по числу эпизодов — 62 преступных деяния. Павел Гудочкин, в свою очередь, выступал непосредственным исполнителем преступлений. Остальные фигуранты занимали подчиненное положение в группе.
ОПГ была создана для совершения преступлений корыстной направленности. Ермак, Боец и их подчиненные вымогали взятки у тех, кто хотел избежать участия в штурмовых операциях, получить медпомощь или отправиться в отпуск.
Отказников избивали, некоторых «обнуляли», в том числе для того, чтобы скрыть вымогательство денег. Кражи средств осуществлялись с использованием банковских приложений, которые были установлены на телефонах штурмовиков.
На СВО Павел Гудочкин попал из колонии строгого режима. В 2016 году Тверской областной суд приговорил его к 16 годам заключения за пособничество в наемном убийстве 22-летнего байкера Ильи Самойленко. Молодой человек одолжил своему знакомому 1,6 млн руб. Тот, однако, деньги возвращать не планировал и решил нанять Павла Гудочкина и еще двух фигурантов, чтобы убить приятеля. В июле 2014 года они выманили жертву на загородную трассу, застрелили из дробовика, а труп закопали в карьере. Срок Гудочкин не отбыл, так как заключил контракт с Минобороны.