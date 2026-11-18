На СВО Павел Гудочкин попал из колонии строгого режима. В 2016 году Тверской областной суд приговорил его к 16 годам заключения за пособничество в наемном убийстве 22-летнего байкера Ильи Самойленко. Молодой человек одолжил своему знакомому 1,6 млн руб. Тот, однако, деньги возвращать не планировал и решил нанять Павла Гудочкина и еще двух фигурантов, чтобы убить приятеля. В июле 2014 года они выманили жертву на загородную трассу, застрелили из дробовика, а труп закопали в карьере. Срок Гудочкин не отбыл, так как заключил контракт с Минобороны.