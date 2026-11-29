Самый интересный блок документа — это сравнение действий IIHF по отношению к России с ее действиями по отношению к другим государствам, вовлеченным в «военные конфликты». CAS обратил внимание на то, что федерация даже не «инициировала оценку их влияния» на участие в соревнованиях в рамках текущего сезона соответствующих сборных, то есть прежде всего сборных США, Ирана и Израиля. Подчеркивая разницу в подходах и стандартах, арбитраж сделал акцент именно на израильских хоккеистах, фактически противопоставив отношение IIHF к ним и отношение к хоккеистам из России. CAS сослался на довольно яркий, с его точки зрения, прецедент. Чемпионат мира во втором дивизионе в 2025 году должен был пройти в Австралии. Однако принимающая сторона заранее предупредила IIHF, что не в состоянии обеспечить безопасность спортсменов и зрителей из-за того, что в турнире играет сборная Израиля. Федерация в итоге вместо того чтобы отстранить ее передала право проведения состязания Сербии.