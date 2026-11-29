Международной федерации хоккея указали на Израиль
Спортивный арбитражный суд объяснил допуск России
Спортивный арбитражный суд (CAS) объяснил, почему обязал допустить российские хоккейные команды на международные турниры. Причиной стала их «неоправданная» дискриминация со стороны Международной федерации хоккея (IIHF). Арбитры, рассматривавшие апелляцию Федерации хоккея России (ФХР), посчитали, что IIHF не представила доказательств, действительно позволяющих обосновать длившееся более четырех лет отстранение соображениями «безопасности», указав на примеры других стран, участвующих в военных конфликтах, прежде всего Израиля. Его хоккеистам, в отличие от российских, IIHF обеспечивает возможность играть на своих соревнованиях.
Спортивный арбитражный суд опубликовал мотивировочную часть своего решения, обнародованного в конце октября и вызвавшего огромный резонанс в спортивном сообществе. Этим решением CAS удовлетворил поданную ранее Федерацией хоккея России апелляцию и обязал Международную федерацию хоккея, с 2022 года придерживавшуюся сверхжесткого санкционного режима в отношении ФХР, обеспечить отечественным командам участие в соревнованиях под ее эгидой в нейтральном статусе.
В документе, обнародованном CAS, объясняется, почему панель арбитров, рассматривавших жалобу ФХР, сочла ее аргументы гораздо более убедительными, нежели аргументы ответчика. Из него следует, что высшая спортивная арбитражная инстанция признала, что юристы IIHF так и не смогли представить «достаточные доказательства» в поддержку ее основного тезиса. Он заключался в отстранении российских хоккеистов по «соображениям безопасности».
Например, арбитраж не нашел «обоснованными» опасения IIHF насчет массовых бойкотов турниров в случае допуска на них сборной России, а также «финансовых и страховых» рисков, с ним связанных.
При этом CAS указал на то, что международная федерация даже не пыталась рассмотреть «альтернативные» меры, которые могли бы позволить россиянам выступать, несмотря на возникающие проблемы. Под ними имеется в виду, например, перенос состязаний.
Самый интересный блок документа — это сравнение действий IIHF по отношению к России с ее действиями по отношению к другим государствам, вовлеченным в «военные конфликты». CAS обратил внимание на то, что федерация даже не «инициировала оценку их влияния» на участие в соревнованиях в рамках текущего сезона соответствующих сборных, то есть прежде всего сборных США, Ирана и Израиля. Подчеркивая разницу в подходах и стандартах, арбитраж сделал акцент именно на израильских хоккеистах, фактически противопоставив отношение IIHF к ним и отношение к хоккеистам из России. CAS сослался на довольно яркий, с его точки зрения, прецедент. Чемпионат мира во втором дивизионе в 2025 году должен был пройти в Австралии. Однако принимающая сторона заранее предупредила IIHF, что не в состоянии обеспечить безопасность спортсменов и зрителей из-за того, что в турнире играет сборная Израиля. Федерация в итоге вместо того чтобы отстранить ее передала право проведения состязания Сербии.
CAS в результате приравнял к «неоправданной дискриминации» «изоляцию» российского хоккея, которая, впрочем, в реальности никуда не делась и после появления октябрьского вердикта. Он формально накладывал на IIHF обязательство гарантировать различным российским хоккейным сборным «немедленный» допуск на пять турниров в течение ближайших месяцев. Однако история уже с первым среди них по хронологии показала, что имплементировать решение арбитража будет нелегко. IIHF включила сборную России в состав участников стартующего в конце декабря в Канаде молодежного мирового первенства. Но большинство ее конкурентов отказались встречаться с россиянами, а канадское правительство анонсировало запрет на их въезд в страну. IIHF, которая сама намерена оспорить вердикт CAS в Федеральном суде Швейцарии, не стала рассматривать вопрос о переносе чемпионата.