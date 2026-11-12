В Сочи бывший полицейский получил восемь лет колонии за взятку

Суд установил, что в октябре 2024 года Доронин познакомился с предпринимателем, который намеревался ввезти в Россию из ОАЭ партию из 30 новых устройств iPhone для перепродажи. Предприниматель просил помочь обойти таможенный контроль, чтобы груз не признали коммерческой партией. Полицейский посоветовал раздать смартфоны пассажирам нескольких авиарейсов, чтобы техника считалась приобретенной для личного использования. За помощь господин Доронин попросил 150 тыс. руб., о чем стало известно сотрудникам УФСБ России по Краснодарскому краю. После этого полицейский был задержан.