В Сочи бывший полицейский получил восемь лет колонии за взятку
Адлерский суд города Сочи признал бывшего начальника отделения по обеспечению общественного порядка в аэропорту Адлер Альберта Доронина виновным в получении взятки в 150 тыс. руб. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края. Бывшему полицейскому назначено восемь лет колонии строгого режима, а также штраф 750 тыс. руб.
Суд установил, что в октябре 2024 года Доронин познакомился с предпринимателем, который намеревался ввезти в Россию из ОАЭ партию из 30 новых устройств iPhone для перепродажи. Предприниматель просил помочь обойти таможенный контроль, чтобы груз не признали коммерческой партией. Полицейский посоветовал раздать смартфоны пассажирам нескольких авиарейсов, чтобы техника считалась приобретенной для личного использования. За помощь господин Доронин попросил 150 тыс. руб., о чем стало известно сотрудникам УФСБ России по Краснодарскому краю. После этого полицейский был задержан.
Во время следствия и суда сотрудник МВД не признал себя виновным и настаивал на том, что оказал предпринимателю услугу по консультированию, за что тот отблагодарил его.