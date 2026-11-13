Токаев заявил о масштабной коррупции в госкомпаниях Казахстана
Задержание председателя фонда национального благосостояния (ФНБ) АО «Самрук-Казына» Нурлана Жакупова и главы «Казахстанских железных дорог» (КТЖ, входит в структуру фонда) Елжаса Отыншиева — следствие масштабной коррупции в госкомпаниях, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
«По закону следственные вопросы анонсировать или раскрывать нельзя, тем более следствие только началось. Но уже сейчас можно сказать, что это первое крупное дело о коррупции в государственных компаниях», — заявил президент на совещании Совета безопасности, его слова приводит пресс-служба.
Сотрудники Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана задержали Нурлана Жакупова и Елжаса Отыншиева 11 ноября. В ведомстве уточнили, что их подозревают в коррупции. На сегодняшнем заседании глава государства отметил, что компании продолжают работать в прежнем режиме. Господин Токаев также заверил, что при поступлении следующих сигналов о коррупции деления на «своих» и «чужих» не будет.
«Самрук-Казына» — инвестиционный холдинг, который создан первым президентом республики Нурсултаном Назарбаевым для повышения национального благосостояния Казахстана и модернизации экономики. В его структуру входят крупнейшие компании нефтегазового, транспортно-логистического, горно-металлургического секторов, энергетики и химической промышленности, например КТЖ, «Казмунайгаз» и «Казахтелеком».
Высшая аудиторская палата в ноябре 2025 года провела аудит холдинга и выявила финансовые нарушения на 351,8 млн тенге (около $780 тыс.), а также указала на неэффективное планирование и использование денег и неэффективную структуру управления: к 2024 году в структуре холдинга насчитывалось 23 бездействующие компании. 4 ноября 2026 года премьер-министр Олжас Бектенов раскритиковал руководство холдинга и дочерних компаний за срывы сроков реализации некоторых инвестиционных проектов.