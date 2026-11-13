Токаев заявил о масштабной коррупции в госкомпаниях Казахстана

Сотрудники Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана задержали Нурлана Жакупова и Елжаса Отыншиева 11 ноября. В ведомстве уточнили, что их подозревают в коррупции. На сегодняшнем заседании глава государства отметил, что компании продолжают работать в прежнем режиме. Господин Токаев также заверил, что при поступлении следующих сигналов о коррупции деления на «своих» и «чужих» не будет.