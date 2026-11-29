В ассоциации «Сообщество потребителей энергии» отмечают, что поэтапное сокращение диапазонов потребления по льготным тарифам для населения не гарантирует снижения нагрузки на прочих потребителей. Предусмотренная актуализация предельных величин перекрестного субсидирования и установление с 2031 года верхней границы на уровне, учтенном в тарифах 2030 года, создают возможности для наращивания показателя в ближайшие годы, подчеркивают в ассоциации. А продление до 2037 года особого порядка распределения перекрестного субсидирования по уровням напряжения сохраняет риски роста нагрузки на отдельные категории потребителей даже при неизменной совокупной величине показателя, продолжают в объединении. Как подчеркивают в «Сообществе потребителей энергии», вместо фокуса на повышении эффективности сетевого комплекса и оптимизации инвестиционных программ продолжается совершенствование механизмов перераспределения затрат энергетиков между потребителями. “Ъ” направил вопросы в Минэнерго.