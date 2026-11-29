Отопление возьмут в расчет
Для большинства квартир верхняя граница первого, самого дешевого диапазона в 2027 году составит 1,2 тыс. кВт•ч в месяц, а с 2028 года — 300 кВт•ч.
В многоквартирных домах с электроотоплением граница первого диапазона — 2,4тыс. кВт•ч в месяц, с 2028 года — 600 кВт•ч. Такие же границы будут действовать для владельцев частных домов с газом.
Для частных домов с электроотоплением, без газа и центрального отопления в отопительный сезон будут действовать более высокие пороги — 7 тыс. кВт•ч и 4 тыс. кВт•ч соответственно.
Для многодетных семей будет применяться тариф первого диапазона, а для семей, у которых более 22% зарплаты направляется на оплату услуг ЖКХ, будет действовать субсидия.
На Крайнем Севере регуляторы смогут установить повышающий коэффициент 1,3 к объемам потребления жителей, использующих электроотопление в частных домах.
Максим Шаскольский, глава ФАС, октябрь 2025 года, «Интерфакс»:
Введение дифтарифов позволило сократить объем перекрестного субсидирования в 2025 году на 31,7 млрд руб. Это подтверждает эффективность подхода и задает вектор для дальнейшего движения.