Коммунальные откаты отсужены и изъяты

Если в 2021 году у «АктивПроекта» она составила около 6 млн руб., то уже через год достигла 18,3 млн руб. Полученные средства господа Красильников и Кривов реинвестировали в компании. Так, после соглашения о передаче взяток стоимость активов «СтройКома» превысила 44,5 млн руб. к 2024 году против 27,9 млн руб. в 2022 году. Стоимость «АктивПроекта», в свою очередь, выросла почти в два раза за тот же период: с 86,5 млн руб. в 2022 году до 164,7 млн руб. в 2024-м.