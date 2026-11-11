Коммунальные откаты отсужены и изъяты
У фигурантов коррупционного скандала отобрали активы
Как стало известно “Ъ”, суд в Ивановской области обратил в доход государства активы бывшего начальника департамента жилищно-коммунального хозяйства Владислава Мартьянова. Ответчиками также выступали совладельцы ООО «АктивПроект» и ООО «СтройКом» Алексей и Наталия Красильниковы и Сергей Кривов. Помимо денежных средств, которые суд признал коррупционным доходом, в собственность государства передали и сами организации.
Октябрьский районный суд Иваново по иску регионального прокурора Андрея Жугина взыскал солидарно с Владислава Мартьянова и Наталии Красильниковой свыше 9,4 млн руб. С Сергея Кривова и бывшего чиновника также обратили в доход государства более 5,8 млн руб. Кроме того, в госсобственность перешли ООО «АктивПроект» и ООО «СтройКом», средства на счетах компаний и недвижимость ответчиков. Общая стоимость обращенных активов превысила 222,6 млн руб.
Основные претензии прокуратуры связаны с коррупционными преступлениями, которые господин Мартьянов совершил во время работы на посту главы департамента ЖКХ Ивановской области в 2019–2023 годах. Согласно исковому требованию, в период с октября 2019 по март 2021 года Алексей Красильников договорился с чиновником о содействии компаниям бизнесмена при заключении госконтрактов за взятки. Чтобы скрыть коррупционный доход, деньги условились переводить на счет ООО «Юридическое бюро», которым владел Владислав Мартьянов. При этом переводы оформили как оплату за оказание юридических услуг. В дальнейшем сестра Мартьянова — Снежана Мартьянова — снимала деньги и отдавала их брату.
После этого глава департамента заранее сообщал господину Красильникову о готовящихся конкурсах на проведение работ по контрактам с Региональным фондом капремонта Ивановской области. Так, с 2021 по 2022 год 12 из 17 контрактов с фондом выполняли «АктивПроект» и «СтройКом». За них компаниям перевели более 16,8 млн и 4,4 млн руб. соответственно. В свою очередь, на счет «Юридического бюро» Алексей Красильников с июня 2021 по март 2023 года направил свыше 3,2 млн руб. откатов чиновнику.
В иске отмечается, что коррупционная сделка позволила компаниям бизнесмена существенно увеличить чистую прибыль.
Если в 2021 году у «АктивПроекта» она составила около 6 млн руб., то уже через год достигла 18,3 млн руб. Полученные средства господа Красильников и Кривов реинвестировали в компании. Так, после соглашения о передаче взяток стоимость активов «СтройКома» превысила 44,5 млн руб. к 2024 году против 27,9 млн руб. в 2022 году. Стоимость «АктивПроекта», в свою очередь, выросла почти в два раза за тот же период: с 86,5 млн руб. в 2022 году до 164,7 млн руб. в 2024-м.
Кроме того, часть средств злоумышленники легализовали за счет покупки недвижимости. Так, супруги Красильниковы в 2021 году купили квартиру в Москве за 14,5 млн руб. Госпожа Красильникова в 2023 году купила жилой дом в Иваново рыночной стоимостью свыше 17,3 млн руб.
Всего же, установил надзор, Алексей Красильников потратил на дорогие покупки 21,3 млн руб., а Сергей Кривов — более 32,5 млн руб.
В июле 2026 года Октябрьский райсуд Иваново приговорил Алексея Красильникова к восьми с половиной годам строгого режима и штрафу 32,5 млн руб. по обвинению в даче взятки (ч. 5 ст. 291 УК). Дело его делового партнера Сергея Кривова до сих пор рассматривается в том же суде. Сам Владислав Мартьянов, которого задержали в декабре 2025 года, сбежал из-под домашнего ареста. В свою очередь, его сестра отделалась штрафом, но уже по делу о хищении средств ивановского фонда капремонта.