За мягкий приговор ответили строгим
Посадили участников коррупционного скандала в Ингушетии
Как стало известно “Ъ”, суд в Москве приговорил к восьми годам заключения бывшего председателя совета судей Ингушетии Магомеда Аушева. По версии следствия, он за взятки помогал решить проблемы с силовиками застройщику Адаму Картоеву, активному участнику общины баталхаджинцев (запрещена и признана террористической в РФ). Картоеву, имевшему документы снайпера на СВО, также назначили восьмилетний срок. Их третий подельник судья Назрановского райсуда Ингушетии Алик Ярыжев отделался штрафом.
Кунцевский райсуд столицы 16 ноября вынес приговор по уголовному делу Магомеда Аушева, Алика Ярыжева, а также их земляка Адама Картоева. Аушеву вменяли воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предварительного расследования (ст. 294 УК РФ), хищение и незаконный оборот огнестрельного оружия (ст. 226 и 222 УК РФ), получение взятки (ст. 290 УК РФ). Его и Ярыжева также обвинили в вынесении заведомо неправосудных решений (ст. 305 УК РФ), а Картоева — в даче взятки (ст. 291 УК РФ).
По версии следствия, Магомед Аушев получил от Адама Картоева взятку в виде машино-места, а затем вмешался в деятельность судьи Назрановского райсуда Ингушетии Алика Ярыжева.
Он убедил его в 2022 году вынести мягкий приговор по делу Адама Картоева и его отца Мухажира Картоева, считает следствие. Примечательно, что оба были членами влиятельной в Ингушетии религиозной общины Батал-Хаджи Белхороева (признана террористической и запрещена в РФ). Изначально по требованию Генпрокуратуры Южный окружной военный суд признал террористическим и запретил ее «боевое крыло», а следом уже Верховный суд запретил деятельность в России всех баталхаджинцев.
Картоевым грозило реальное лишение свободы за найденные при обысках и задержании пистолет, гранату и гранатомет, однако под давлением совета судей отец с сыном получили два года условно и пять лет с отсрочкой наказания. Впоследствии приговор отменили, а дело направили на новое рассмотрение. Кроме того, Аушев хранил у себя пистолет ИЖ, который полагался ему по долгу службы, но не сдал его после увольнения.
Избежав наказания, Адам Картоев заключил контракт с Минобороны и отправился для прохождения службы на СВО, где его и задержали. Там он получил Георгиевский крест 4-й степени. В связи с этим адвокаты просили освободить доверителя от уголовного преследования.
Однако у следствия появились сомнения в том, что Картоев действительно был активным участником боевых действий. В документах были обнаружены ошибки: их подписал командир одной части, а печатью заверил другой.
Представление же на крест было выписано за события, в которых Картоев, по версии следствия, не участвовал. В итоге госнаграды его лишили.
В ходе прений прокурор заявил, что вина фигурантов полностью доказана, и просил назначить Аушеву 14 лет колонии, взяткодателю Картоеву — 12 лет, а судье Ярыжеву, вынесшему незаконное решение,— 3 года. Кроме того, участникам коррупционной схемы были запрошены штрафы. Защита фигурантов просила их оправдать или не наказывать слишком строго.
Однако суд не внял доводам защиты и поддержал позицию прокуратуры, приговорив бывшего председателя совета судей Ингушетии Аушева и Картоева к восьми годам колонии строгого режима со штрафами в размере 27 млн руб. каждому, в свою очередь, Ярыжев отделался штрафом в размере 300 тыс. руб. По данным источника “Ъ”, из всех фигурантов вину признал только он один.
Адвокат Аушева Виктория Лезникова отказалась от комментариев.