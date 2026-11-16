За мягкий приговор ответили строгим

Картоевым грозило реальное лишение свободы за найденные при обысках и задержании пистолет, гранату и гранатомет, однако под давлением совета судей отец с сыном получили два года условно и пять лет с отсрочкой наказания. Впоследствии приговор отменили, а дело направили на новое рассмотрение. Кроме того, Аушев хранил у себя пистолет ИЖ, который полагался ему по долгу службы, но не сдал его после увольнения.