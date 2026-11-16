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Выпуск газеты №211/П«Ъ» Газета
ПроисшествияКоррупция

За мягкий приговор ответили строгим

Посадили участников коррупционного скандала в Ингушетии
Как стало известно “Ъ”, суд в Москве приговорил к восьми годам заключения бывшего председателя совета судей Ингушетии Магомеда Аушева. По версии следствия, он за взятки помогал решить проблемы с силовиками застройщику Адаму Картоеву, активному участнику общины баталхаджинцев (запрещена и признана террористической в РФ). Картоеву, имевшему документы снайпера на СВО, также назначили восьмилетний срок. Их третий подельник судья Назрановского райсуда Ингушетии Алик Ярыжев отделался штрафом.

Евгений Разумный / Коммерсантъ

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Кунцевский райсуд столицы 16 ноября вынес приговор по уголовному делу Магомеда Аушева, Алика Ярыжева, а также их земляка Адама Картоева. Аушеву вменяли воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предварительного расследования (ст. 294 УК РФ), хищение и незаконный оборот огнестрельного оружия (ст. 226 и 222 УК РФ), получение взятки (ст. 290 УК РФ). Его и Ярыжева также обвинили в вынесении заведомо неправосудных решений (ст. 305 УК РФ), а Картоева — в даче взятки (ст. 291 УК РФ).
Уголовное дело было возбуждено ГСУ СКР по материалам ФСБ в 2024 году.
По версии следствия, Магомед Аушев получил от Адама Картоева взятку в виде машино-места, а затем вмешался в деятельность судьи Назрановского райсуда Ингушетии Алика Ярыжева.
Он убедил его в 2022 году вынести мягкий приговор по делу Адама Картоева и его отца Мухажира Картоева, считает следствие. Примечательно, что оба были членами влиятельной в Ингушетии религиозной общины Батал-Хаджи Белхороева (признана террористической и запрещена в РФ). Изначально по требованию Генпрокуратуры Южный окружной военный суд признал террористическим и запретил ее «боевое крыло», а следом уже Верховный суд запретил деятельность в России всех баталхаджинцев.
Картоевым грозило реальное лишение свободы за найденные при обысках и задержании пистолет, гранату и гранатомет, однако под давлением совета судей отец с сыном получили два года условно и пять лет с отсрочкой наказания. Впоследствии приговор отменили, а дело направили на новое рассмотрение. Кроме того, Аушев хранил у себя пистолет ИЖ, который полагался ему по долгу службы, но не сдал его после увольнения.
Избежав наказания, Адам Картоев заключил контракт с Минобороны и отправился для прохождения службы на СВО, где его и задержали. Там он получил Георгиевский крест 4-й степени. В связи с этим адвокаты просили освободить доверителя от уголовного преследования.
Однако у следствия появились сомнения в том, что Картоев действительно был активным участником боевых действий. В документах были обнаружены ошибки: их подписал командир одной части, а печатью заверил другой.
Представление же на крест было выписано за события, в которых Картоев, по версии следствия, не участвовал. В итоге госнаграды его лишили.
В ходе прений прокурор заявил, что вина фигурантов полностью доказана, и просил назначить Аушеву 14 лет колонии, взяткодателю Картоеву — 12 лет, а судье Ярыжеву, вынесшему незаконное решение,— 3 года. Кроме того, участникам коррупционной схемы были запрошены штрафы. Защита фигурантов просила их оправдать или не наказывать слишком строго.
Однако суд не внял доводам защиты и поддержал позицию прокуратуры, приговорив бывшего председателя совета судей Ингушетии Аушева и Картоева к восьми годам колонии строгого режима со штрафами в размере 27 млн руб. каждому, в свою очередь, Ярыжев отделался штрафом в размере 300 тыс. руб. По данным источника “Ъ”, из всех фигурантов вину признал только он один.
Адвокат Аушева Виктория Лезникова отказалась от комментариев.
Мария Шараева
Коррупция
Ингушетия

Авторы

  • Мария Шараева