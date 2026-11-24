После задержания Денис Кочнев полностью признал вину и дал показания на взяткодателей. За это его дело суд рассматривал в особом порядке, и его приговорили к четырем годам колонии и штрафу в 3 млн руб. Владимир Ярченков и Дмитрий Сафонов сначала не признавали вину, но позже предприниматель стал сотрудничать со следствием, дал показания на одного из подсудимых и рассказал об обстоятельствах преступления. Именно это райсуд счел активным способствованием раскрытию преступления и приговорил предпринимателя к четырем годам колонии со штрафом, соразмерным сумме взятки (3,4 млн руб.). Посредника отправили в колонию на два года и восемь месяцев и назначили ему штраф в 3 млн руб.