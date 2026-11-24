Твердая коммунальная посадка
По требованию прокуратуры ужесточен приговор «мусорному королю»
“Ъ” стали известны основания, благодаря которым суд Ивановской области удовлетворил апелляционное представление региональной прокуратуры на приговор бывшему фактическому руководителю областного оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами Владимиру Ярченкову. Осужденному за дачу взяток «мусорному королю» более чем в два раза увеличили срок лишения свободы, а штраф — в десять раз. Дополнительно фигуранту запретили занимать определенные должности в компаниях на пять лет.
Судебная коллегия по уголовным делам Ивановского областного суда на днях рассмотрела представление прокуратуры на приговор Владимиру Ярченкову за дачу взяток чиновнику (ч. 5, ст. 291 УК). Апелляция удовлетворила требование увеличить срок лишения свободы с четырех до девяти с половиной лет колонии строгого режима (столько же запрашивало гособвинение во время первого рассмотрения дела). Существенно выросла сумма штрафа: с 3,4 млн руб. до 34,1 млн руб., что равно десятикратной сумме взятки. Судья также назначил дополнительное наказание, запретив господину Ярченкову занимать руководящие и управленческие должности в компаниях на пять лет.
Причиной для обращения прокуратуры послужил слишком мягкий приговор районного суда. Согласно апелляционному представлению, судья Ленинского райсуда выносил приговор с применением статьи УК об активном способствовании раскрытию преступления.
Однако представители надзорного ведомства отметили, что факт дачи взятки предпринимателем вскрылся не благодаря полученной от него информации, а после проверки УФСБ по Ивановской области.
Именно полученная от чекистов информация стала основой для возбуждения уголовных дел.
Кроме того, причастность Владимира Ярченкова к даче взяток стала известна следователям еще до его задержания и явки с повинной.
Таким образом, сочли прокуроры, фигурант активно участвовал в расследовании, но не в раскрытии преступления.
Ленинский райсуд Иваново приговорил Владимира Ярченкова в августе 2026 года. Согласно фабуле дела, в 2020 году семья предпринимателя фактически монополизировала систему обращения с отходами в регионе. Тогда же предприниматель решил добиться покровительства Дениса Кочнева, занимавшего пост замначальника профильного для него департамента ЖКХ.
Бизнесмена свел с чиновником их общий знакомый Дмитрий Сафонов, впоследствии обвиненный в посредничестве при даче взяток. В итоге фигуранты договорились о фиктивном трудоустройстве родственников чиновника в компании господина Ярченкова. Решение объяснялось страхом попасться с наличкой. Сожительница господина Кочнева формально стала замдиректора ООО «Спецтехника», получив до 2025 года 2,4 млн руб. за «работу». Также бизнесмен принял на работу сестру любовницы господина Кочнева. Через нее, по данным обвинения, чиновник получил откаты на 1 млн руб.
По данным прокуратуры, лояльное отношение чиновника к организациям Ярченкова позволило им достичь оборота более чем в 9 млрд руб. в период с 2021 по 2025 год. Размер дивидендов от аффилированных компаний составил более 2,6 млрд руб.
После задержания Денис Кочнев полностью признал вину и дал показания на взяткодателей. За это его дело суд рассматривал в особом порядке, и его приговорили к четырем годам колонии и штрафу в 3 млн руб. Владимир Ярченков и Дмитрий Сафонов сначала не признавали вину, но позже предприниматель стал сотрудничать со следствием, дал показания на одного из подсудимых и рассказал об обстоятельствах преступления. Именно это райсуд счел активным способствованием раскрытию преступления и приговорил предпринимателя к четырем годам колонии со штрафом, соразмерным сумме взятки (3,4 млн руб.). Посредника отправили в колонию на два года и восемь месяцев и назначили ему штраф в 3 млн руб.
У Владимира Ярченкова и связанных с ним лиц и компаний по иску прокурора Ивановской области Андрея Жугина были обращены в доход государства активы, оцениваемые в 5,6 млрд. руб.