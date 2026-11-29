Беспилотник упал в сельской местности в ночь на 29 ноября. При крушении он взорвался, однако никто не пострадал. Повреждения получило только окно находящегося рядом здания. На место происшествия вскоре прибыли сотрудники правоохранительных органов — они передали обломки аппарата на технический анализ.