На севере Турции упал беспилотник украинского производства
Дрон-камикадзе самолетного типа FP-1 украинской оборонной компании FirePoint упал неподалеку от города Риза на севере Турции. Об этом сообщает информационное агентство IHA.
Беспилотник упал в сельской местности в ночь на 29 ноября. При крушении он взорвался, однако никто не пострадал. Повреждения получило только окно находящегося рядом здания. На место происшествия вскоре прибыли сотрудники правоохранительных органов — они передали обломки аппарата на технический анализ.
FP-1 (Fire Point-1) — это дальнобойный ударный беспилотник самолетного типа. Он может поражать цели на расстоянии до 1,6 тыс. км. Стоимость одного дрона оценивается в $50-$60 тыс.