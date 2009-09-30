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14 июля, воскресенье
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14:40
В центре Москвы проходит акция за регистрацию независимых кандидатов в Мосгордуму
17:18
В центре Парижа полиция применила слезоточивый газ против «желтых жилетов»
15:29
СМИ сообщили от отказе России обсуждать передачу двух островов Японии
12:42
The Times: британская полиция нашла источник утечки писем посла в США
12:51
Visa снизила комиссию за покупку автомобилей и недвижимости
17:40
Яшин предложил оставившим за него подписи проверить, признаны ли они действительными
16:56
Соболь призвала к бессрочной акции у Мосгоризбиркома
16:39
Актер Александр Петров заключил эксклюзивный контракт с Art Pictures Studio и «Водородом»
16:29
В Чернобыле обнаружили радиоактивный грузовик
16:07
Яшин призвал каждый день выходить на акции за регистрацию кандидатов в Мосгордуму
15:56
Евросоюз призвал Россию сохранить Договор о РСМД
15:42
В больницы госпитализированы 647 пострадавших от наводнения под Иркутском
15:17
В Красноярске зафиксировали превышение вредных примесей в воздухе из-за лесных пожаров
14:56
Синхронистки Колесниченко и Ромашина завоевали золото ЧМ
14:28
Британский таблоид сообщил об интересе английских клубов к нападающему ЦСКА
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Тема
(обновлено: 14.07.2019)
Литва и отношения с Россией
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1
Новый президент Литвы пообещал не менять стратегический курс
Гитанас Науседа принес присягу на верность республике
11
Новый президент Литвы будет ориентироваться на НАТО и ЕС
Оба кандидата на этот пост критически относятся к российским властям
6
«Газпрому» к лету могут насчитать €1,5 млрд
Литва ждет решения апелляции по жалобе на монополию
Литва нашла еще одну «руку Москвы»
Власти страны сообщили о раскрытии «работавшей на Россию шпионской сети»
2
Литва демонтирует советское прошлое
Власти республики снесли монумент воину-освободителю
7
Литва нацелилась на покупку СПГ из США
Местные компании заключили меморандум с Freeport LNG
1
Литва защитится от России норвежскими ракетами
В странах Балтии появятся зенитные системы средней дальности
4
Литва запретила атомную энергию
Вильнюс защитился от небезопасного импорта пока на словах
48
Балтике предложили заняться русскими
Чтобы не вышло как в Крыму и Донбассе
1
Госдума обвиняет Литву в «антироссийском судилище»
У депутатов особое мнение по событиям 1991 года
2
Премьер Литвы проиграл выборы дважды
Приход к власти оппозиции не приведет к кардинальной смене политики в отношении России
Литва опасается смягчения санкций против России
в результате предполагаемого выхода Британии из ЕС
5
Российский газ остался дорог Литве
Арбитраж не согласился взыскать с "Газпрома" €1,4 миллиарда переплаты за газ
17
«Я не считаю, что настроен против России, русского языка или русских»
Глава МИД Литвы объяснил “Ъ” необходимость санкций и размещения сил НАТО в Прибалтике
2
Дмитрий Некрасов проведет избирательную кампанию из Литвы
Бывший ответственный секретарь Координационного совета оппозиции уехал из России
8
Латвия и Литва заплатят за проезд по России
Правительство ввело для них дорожный сбор
30
Литва предлагает Европе ввести в отношении РФ «санкции за Савченко»
ПАСЕ должна рассмотреть этот вопрос 21 апреля
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Экономика
Бизнес
Финансы
Недвижимость
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Спорт
Hi-tech
Авто
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Газета
Приложения
Огонёк
Weekend
Регионы
Автопилот
Наука
UK
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Картотека
Банкротства
Конференции
Подписка
Фотоагентство
Академия