Литва направит ноту протеста Белоруссии из-за инцидента с беспилотником

Литва заявит официальный протест Белоруссии из-за инцидента с беспилотником, предположительно, попавшим в воздушное пространство страны с белорусской территории. Об этом сообщил глава литовского МИД Кястутис Будрис.

«Во всех случаях нарушений воздушного пространства мы получаем от ВВС отчет... Во всех случаях мы составляем протокол и во всех случаях передаем его стране, из которой прилетел самолет или другой объект. В данном случае речь идет о Беларуси», — заявил министр (цитата по LRT).

Он добавил, что «восточный фланг необходимо укрепить ... не только мерами противовоздушной обороны, но и другими — которые обеспечат безопасность критической инфраструктуры или других потенциальных целей».

Беспилотник сбили итальянские пилоты миссии ПВО НАТО в ночь на 15 сентября в Кайшядорском районе. Министр национальной обороны Робертас Каунас заявил, что пока не удалось установить происхождение дрона: принадлежал ли БПЛА армии Белоруссии или был российским и «отклонился от курса».