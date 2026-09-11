Песков предупредил Литву о рисках размещения нацеленного на Россию ядерного оружия

Намерение Литвы исключить из Конституции пункт о запрете размещения ядерного оружия будет серьезным витком эскалации, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, территория республики будет под прицелом ядерного оружия России, если разместит аналогичное вооружение у себя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

«Очевидно, что на запад это оружие нацелено не будет. Оно будет нацелено на восток, то есть на нас... Если на территории будет ядерное оружие, которое нацелено на нас, соответственно, территория этой страны будет также под прицелом нашего ядерного оружия»,— сказал господин Песков в интервью Первому каналу.

Накануне LRT со ссылкой на председателя парламента Литвы Юозаса Олякаса сообщала, что правительство страны намерено к зиме принять поправку к Конституции, исключающую запрет размещения оружия массового поражения на своей территории. Господин Олякас пояснял, что ранее утвержденное положение больше не соответствует геополитической реальности.