Песков предупредил Литву о рисках размещения нацеленного на Россию ядерного оружия
Песков: Литва будет под прицелом ядерного оружия РФ, если разместит его у себя
Намерение Литвы исключить из Конституции пункт о запрете размещения ядерного оружия будет серьезным витком эскалации, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, территория республики будет под прицелом ядерного оружия России, если разместит аналогичное вооружение у себя.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ
«Очевидно, что на запад это оружие нацелено не будет. Оно будет нацелено на восток, то есть на нас... Если на территории будет ядерное оружие, которое нацелено на нас, соответственно, территория этой страны будет также под прицелом нашего ядерного оружия»,— сказал господин Песков в интервью Первому каналу.
Накануне LRT со ссылкой на председателя парламента Литвы Юозаса Олякаса сообщала, что правительство страны намерено к зиме принять поправку к Конституции, исключающую запрет размещения оружия массового поражения на своей территории. Господин Олякас пояснял, что ранее утвержденное положение больше не соответствует геополитической реальности.
Отмена конституционного запрета сняла бы внутреннее юридическое препятствие для размещения в Литве американских ядерных боеголовок, но сама по себе не привела бы к их появлению. Вильнюс ведет переговоры с Вашингтоном о такой возможности, причем в Белом доме ее рассматривают как средство военного сдерживания России; при этом президент Литвы Гитанас Науседа подчеркивал, что планов размещать арсенал в мирное время у Вильнюса пока нет.
Решение требует отдельного изменения Конституции: за поправку должны дважды с трехмесячным перерывом проголосовать не менее 94 парламентариев из 141, а основные слушания запланированы на осень. Литовские власти считают, что отмена запрета не нарушит обязательства страны по Договору о нераспространении ядерного оружия, так что политический сигнал и создание правовой возможности могут предшествовать фактической договоренности о размещении.