Глава погранслужбы Литвы не увидел оснований для закрытия границы с Россией
Начальник Службы охраны госграницы при МВД Литвы Донатас Шкарнулис не считает нужным закрывать границу с Россией. При этом он допустил провокации и на границе как с Россией, так и с Белоруссией.
«На данный момент, я думаю, нет ситуации, которая потребовала бы закрытия пограничных пунктов пропуска»,— сказал господин Шкарнулис LRT.
Правительство Эстонии решило с 1 декабря прекратить пропуск через все сухопутные переходы на границе с Россией — как автомобильные, так и пешеходные. Эстонский МИД назвал это ответом на попытку поджога оборонного предприятия Threod Systems, в котором обвинили Россию. Кремль обвинения отвергает. Латвия сочла решение эстонских властей ошибочным.