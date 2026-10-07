В Литве предложили привлечь армию к охране границы с Россией
07.10.2026, 19:58
Министр внутренних дел Литвы Мартинас Кателинас обратился к министру обороны Робертасу Каунасус с просьбой привлечь военнослужащих для усиления охраны границы с Калининградской областью. Предложенную меру он назвал превентивной.
«Хочу внести ясность — ситуация на литовской границе сейчас спокойная, нет причин для паники. Развертывание войск — это превентивное решение, чтобы мы были готовы и предотвратили подобные инциденты»,— написал господин Кателинас в Facebook (принадлежит признанной экстремистской и запрещенной в России Meta).
Мартинас Кателинас добавил, что такая необходимость возникла после инцидента на белорусско-латвийской границе вечером 6 октября. Согласно сообщению Национальных вооруженных сил Латвии, группа из 20 человек проникла на территорию страны со стороны Белоруссии. Они украли камеры видеонаблюдения и повредили электрический распределительный шкаф, после чего вернулись обратно.