В Литве предложили привлечь армию к охране границы с Россией

«Хочу внести ясность — ситуация на литовской границе сейчас спокойная, нет причин для паники. Развертывание войск — это превентивное решение, чтобы мы были готовы и предотвратили подобные инциденты»,— написал господин Кателинас в Facebook (принадлежит признанной экстремистской и запрещенной в России Meta).