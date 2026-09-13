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Песков: размещение ядерного оружия сделает Литву целью для России

Песков предупредил Литву об опасности из-за размещения ядерного оружия

Власти Литвы ошибочно полагают, что снятие запрета на размещение ядерного оружия обезопасит страну, считает пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, литовское руководство провоцирует «большую опасность». «Они просто этого не понимают. Они превратятся в цель для нашего ядерного оружия»,— сказал господин Песков ИС «Вести».

Конституция Литвы запрещает размещать на территории республики оружие массового уничтожения. До сих пор Литва оставалась единственным членом НАТО, у которого такой запрет включен в основной закон. Летом президент Гитанас Науседа внес законопроект об отказе от такого положения. Власти страны намерены снять запрет уже к началу 2027 года.

Подробнее — в материале «Ъ» «Сейм Литвы подвергнут ядерным испытаниям».

Составлено ИИ-Ассистентъ

Отмена запрета создала бы для Литвы внутреннюю правовую возможность принять ядерное оружие, если НАТО сочтет такое размещение необходимым, но не означала бы автоматического появления боеголовок на ее территории. В июле сообщалось, что Вильнюс уже обсуждал с Вашингтоном возможность такого шага, рассматриваемого американской стороной как средство сдерживания России.

Даже при размещении оружие в рамках действующей американско-натовской модели остается под контролем США: союзники отрабатывают совместные миссии, но решение о применении принимают не они. Поэтому снятие конституционного барьера меняет юридическую и политическую готовность Литвы, а не само по себе запускает размещение или передачу ей ядерного оружия; такую конструкцию также ограничивают обязательства по Договору о нераспространении ядерного оружия.

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