Песков: размещение ядерного оружия сделает Литву целью для России

Власти Литвы ошибочно полагают, что снятие запрета на размещение ядерного оружия обезопасит страну, считает пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, литовское руководство провоцирует «большую опасность». «Они просто этого не понимают. Они превратятся в цель для нашего ядерного оружия»,— сказал господин Песков ИС «Вести».

Конституция Литвы запрещает размещать на территории республики оружие массового уничтожения. До сих пор Литва оставалась единственным членом НАТО, у которого такой запрет включен в основной закон. Летом президент Гитанас Науседа внес законопроект об отказе от такого положения. Власти страны намерены снять запрет уже к началу 2027 года.

Подробнее — в материале «Ъ» «Сейм Литвы подвергнут ядерным испытаниям».