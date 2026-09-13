Песков: размещение ядерного оружия сделает Литву целью для России
Песков предупредил Литву об опасности из-за размещения ядерного оружия
Власти Литвы ошибочно полагают, что снятие запрета на размещение ядерного оружия обезопасит страну, считает пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
По словам представителя Кремля, литовское руководство провоцирует «большую опасность». «Они просто этого не понимают. Они превратятся в цель для нашего ядерного оружия»,— сказал господин Песков ИС «Вести».
Конституция Литвы запрещает размещать на территории республики оружие массового уничтожения. До сих пор Литва оставалась единственным членом НАТО, у которого такой запрет включен в основной закон. Летом президент Гитанас Науседа внес законопроект об отказе от такого положения. Власти страны намерены снять запрет уже к началу 2027 года.
Подробнее — в материале «Ъ» «Сейм Литвы подвергнут ядерным испытаниям».
Отмена запрета создала бы для Литвы внутреннюю правовую возможность принять ядерное оружие, если НАТО сочтет такое размещение необходимым, но не означала бы автоматического появления боеголовок на ее территории. В июле сообщалось, что Вильнюс уже обсуждал с Вашингтоном возможность такого шага, рассматриваемого американской стороной как средство сдерживания России.
Даже при размещении оружие в рамках действующей американско-натовской модели остается под контролем США: союзники отрабатывают совместные миссии, но решение о применении принимают не они. Поэтому снятие конституционного барьера меняет юридическую и политическую готовность Литвы, а не само по себе запускает размещение или передачу ей ядерного оружия; такую конструкцию также ограничивают обязательства по Договору о нераспространении ядерного оружия.