Глава Минобороны Литвы допустил введение всеобщего призыва с 2030 года

Литва в 2008 году отменила срочную военную службу, но в 2015 году восстановила ее. В 2024 году литовский парламент принял поправки, предусматривающие призыв молодых людей в армию сразу по окончании школы. Ожидается, что в 2026 году в литовскую армию будет призвано более 5,3 тыс. молодых людей.