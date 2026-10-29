Глава Минобороны Литвы допустил введение всеобщего призыва с 2030 года
Министр обороны Литвы Робертас Каунас заявил, что введение обязательной военной службы для мужчин в стране возможно с 2030 года. Министр пожаловался, что демографическая ситуация в Литве «не улучшается, а ухудшается».
«Наша демографическая ситуация не улучшается, а ухудшается. Рождаемость снижается, число молодых граждан, подлежащих военной службе, также уменьшается, поэтому, естественно, мы движемся к всеобщей воинской повинности, даже не ставя перед собой столь конкретную цель»,— пояснил господин Каунас (цитата по LRT).
По мнению министра, всеобщая воинская повинность не только укрепит вооруженную оборону Литвы, но и «воспитает в обществе навыки поведения в случае кризисов». Несмотря на то, что Робертас Каунас в целом поддерживает введение всеобщего призыва, он признал, что такое решение «сопряжено с определенными рисками».
Литва в 2008 году отменила срочную военную службу, но в 2015 году восстановила ее. В 2024 году литовский парламент принял поправки, предусматривающие призыв молодых людей в армию сразу по окончании школы. Ожидается, что в 2026 году в литовскую армию будет призвано более 5,3 тыс. молодых людей.
Обязательная воинская повинность была отменена в большинстве стран Европы после окончания холодной войны. Она осталась лишь в таких странах, как Австрия, Греция, Дания, Кипр, Финляндия, Хорватия, Эстония и не входящая в ЕС Норвегия. В 2017 году всеобщую воинскую повинность восстановила Швеция, в 2023 году — Латвия. При этом срок службы варьируется: в Хорватии он составляет всего 2 месяца, в Норвегии — 19 месяцев.