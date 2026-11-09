Reuters: Литва начнет проверять транзитное зерно из России

Как отмечает агентство, проверки партий начались в сентябре из-за подозрений Вильнюса в том, что часть продукции происходит с контролируемых Россией бывших украинских территорий. «Тесты могут занять два месяца и более. Если заявленное происхождение окажется сфальсифицированным, партию придется вернуть или уничтожить»,— сказал чиновник.