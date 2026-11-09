Reuters: Литва начнет проверять транзитное зерно из России
Литва потребует задерживать зерно из России и Белоруссии, перевозимое через порт Клайпеды, до завершения тестов по проверке его происхождения. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя Минсельхоза страны.
Как уточнил агентству собеседник, речь идет о пшенице, ячмене, а также семенах подсолнечника и кукурузы. Их начнут задерживать со следующей недели до получения результатов анализов.
Как отмечает агентство, проверки партий начались в сентябре из-за подозрений Вильнюса в том, что часть продукции происходит с контролируемых Россией бывших украинских территорий. «Тесты могут занять два месяца и более. Если заявленное происхождение окажется сфальсифицированным, партию придется вернуть или уничтожить»,— сказал чиновник.
Длительность процедуры объясняется тем, что в Литве нет лаборатории, способной провести необходимые исследования, поэтому анализы приходится выполнять за границей. Все расходы на хранение, тестирование, возврат или уничтожение зерна будут нести экспортеры.
Санкции Евросоюза запрещают импорт российского зерна, однако его транзит через территорию блока остается разрешенным. В октябре Эстония стала первой балтийской страной, запретившей транзит российского зерна через свою территорию. По информации Reuters, аналогичный запрет планируют Литва и Латвия.