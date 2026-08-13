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Минкульт Литвы призвал учитывать состав населения при отказе от русского языка

Министр культуры Литвы Лукас Альсис заявил, что при принятии решений об отказе от русского языка в сфере государственных услуг необходимо учитывать национальный состав населения. Чиновник отметил, что в Вильнюсе проживает значительное число представителей национальных меньшинств, для которых русский язык является основным средством общения, сообщает LRT.

«Мы также должны учитывать, что у нас немало людей, прибывших из той же Украины, — добавил министр, — для которых общение на данный момент, вероятно, проще на русском языке».

При этом господин Альсис подчеркнул, что в целом «русский язык надо вытеснять системно». «Следы русской идентичности или русского языка в топонимах, названиях улиц и других местах исчезают, их становится меньше», — добавил он.

Ранее мэрия литовской столицы приняла решение не принимать письменные жалобы и обращения на русском языке, а устно информация может передаваться только при наличии сотрудника администрации, владеющего русским языком.

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