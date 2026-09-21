Генпрокуратура требует признать националистов Прибалтики пособниками нацистов
Генпрокуратура направила в суд заявление о признании прибалтийских националистов пособниками нацистской Германии в военных преступлениях в годы Великой Отечественной войны. Всего пособниками Третьего Рейха просят признать 13 латвийских, литовских и эстонских националистов, а также пять организаций. Об этом рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.
Прокуроры просят признать пособниками организации «Омакайтсе», «Айзсарги», «Перконкрустс», «Литовский фронт активистов» и «Союз литовских националистов». Согласно заявлению, прибалтийских националистов привлекали для карательных операций на оккупированных Германией территориях. Коллаборационисты Прибалтики участвовали в массовых убийствах военнопленных, советских служащих с их семьями и людей, заподозренных в сочувствии Красной армии. Всего за военные и послевоенные годы националисты Прибалтики уничтожили более 1,5 млн человек.
Генпрокуратура также отметила, что власти современной Латвии, Литвы и Эстонии искажают роль СССР в Великой Отечественной войне, а также героизируют нацистов и их организации. Это противоречит положениям резолюции Генассамблеи ООН о борьбе с неонацизмом, а также решениям Нюрнбергского трибунала относительно виновников, причин и итогов Второй мировой войны.
В аналогичных делах о преступлениях нацистов прокуратура формировала доказательственную базу не только по архивным документам. К работе привлекались правоохранительные органы, органы власти, архивные, научные и учебные учреждения, поисковые отряды, а также историки и другие специалисты; изучались материалы уголовных дел и сведения о фактах злодеяний оккупантов и их пособников.
Российская судебная практика по юридической оценке преступлений нацистов складывалась постепенно. В 2020 году Солецкий районный суд Новгородской области признал геноцидом советского народа массовые убийства мирных жителей в деревне Жестяная Горка в 1942 году.