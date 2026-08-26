Президент Литвы: Вильнюс заранее предупредили о визите главы ЦРУ в Москву
Власти Литвы были заранее проинформированы о визите директора ЦРУ Джона Рэтклиффа в Москву, заявил президент страны Гитанас Науседа. Цель поездки глава государства не раскрыл, но предположил, что она направлена на «снижение геополитической напряженности в нашем регионе».
Гитанас Науседа
Фото: Ints Kalnins / Reuters
«Мы были проинформированы нашими партнерами, что информация об этой встрече, ее целях и содержании будет предоставлена нам незамедлительно, то есть практически уже, наверное, на следующей неделе»,— сказал господин Науседа на пресс-конференции с председателем Европейского совета Антониу Коштой (цитата по LRT). Последний говорить о подробностях поездки тоже отказался.
Утром 25 августа сервис Flightradar24 показал, что в московском аэропорту Внуково приземлился тяжелый военно-транспортный самолет Boeing C-17 Globemaster III, прилетевший из Риги. Вечером того же дня журналисты CBS и Axios со ссылкой на источники сообщили, что в столице России находится директор ЦРУ Джон Рэтклифф. Самолет покинул Москву в 18:50 мск.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков уточнял, что визит господина Рэтклиффа связан с «контактами между спецслужбами», не вдаваясь в подробности. Американский президент Дональд Трамп назвал поездку «отчасти рутинной», но добавил, что из этого «может что-то получиться». О чем именно идет речь, он не уточнил.
25 августа 2026 года Россию с необъявленным визитом посетил глава ЦРУ Джон Рэтклифф, прибывший в Москву на военно-транспортном самолете Boeing C-17 Globemaster III, который вылетел из Риги. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что визит был связан с контактами по линии спецслужб, но встреча Джона Рэтклиффа с Владимиром Путиным не планировалась. При этом американские СМИ со ссылкой на источники предполагают, что темой визита могли быть данные о подготовке России к провокациям в отношении европейских союзников по НАТО.
Дональд Трамп, в свою очередь, назвал эту поездку «отчасти рутинной», отметив, что ему бы не хотелось никого разочаровывать, и не подтвердил версии о связи визита с намерением России вступить в прямое противостояние с НАТО или с обсуждением санкций против Ирана. Ранее, в ноябре 2021 года, прежний директор ЦРУ Уильям Бернс посещал Москву по поручению Джо Байдена на фоне сообщений о наращивании российских войск у границы с Украиной. После прихода к власти Дональда Трампа в январе 2025 года Сергей Нарышкин, глава СВР, не исключал возможность личной встречи с Рэтклиффом.
Некоторые аналитики отмечают, что подобные визиты глав спецслужб в условиях высокой геополитической напряженности могут служить каналом связи между странами для обсуждения острых тем и предотвращения нежелательных последствий. Джон Рэтклифф считается прагматиком, отстаивающим интересы Соединенных Штатов, и является одним из ключевых участников переговорного процесса по обмену заключенными между США и Россией, курируя согласование списков и логистики.