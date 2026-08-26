Президент Литвы: Вильнюс заранее предупредили о визите главы ЦРУ в Москву

Власти Литвы были заранее проинформированы о визите директора ЦРУ Джона Рэтклиффа в Москву, заявил президент страны Гитанас Науседа. Цель поездки глава государства не раскрыл, но предположил, что она направлена на «снижение геополитической напряженности в нашем регионе».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Гитанас Науседа

Фото: Ints Kalnins / Reuters Гитанас Науседа

Фото: Ints Kalnins / Reuters

«Мы были проинформированы нашими партнерами, что информация об этой встрече, ее целях и содержании будет предоставлена нам незамедлительно, то есть практически уже, наверное, на следующей неделе»,— сказал господин Науседа на пресс-конференции с председателем Европейского совета Антониу Коштой (цитата по LRT). Последний говорить о подробностях поездки тоже отказался.

Утром 25 августа сервис Flightradar24 показал, что в московском аэропорту Внуково приземлился тяжелый военно-транспортный самолет Boeing C-17 Globemaster III, прилетевший из Риги. Вечером того же дня журналисты CBS и Axios со ссылкой на источники сообщили, что в столице России находится директор ЦРУ Джон Рэтклифф. Самолет покинул Москву в 18:50 мск.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков уточнял, что визит господина Рэтклиффа связан с «контактами между спецслужбами», не вдаваясь в подробности. Американский президент Дональд Трамп назвал поездку «отчасти рутинной», но добавил, что из этого «может что-то получиться». О чем именно идет речь, он не уточнил.