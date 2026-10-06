«Дальнейшие комментарии излишни»

Сейм Литвы начал процесс отмены конституционного запрета на размещение в стране ядерного оружия и иностранных военных баз. Законопроект принят в первом чтении. В Кремле не исключили ответных мер для обеспечения собственной безопасности. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что конфронтация между Россией и Европой продолжает расширяться.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Назаров / Коммерсантъ Фото: Алексей Назаров / Коммерсантъ

В литовском парламенте 141 депутат, за проголосовали 106, против 18. Из них абсолютное большинство, 14 человек — представители партии «Заря Немана». Откровенно пророссийскими их не называют, но относят к так называемым правым популистам и евроскептикам. Они, как и многие подобные европейские коллеги, выступают за прагматичное партнерство с большим соседом. Скажем так.

Как бы то ни было, финальное чтение документа предварительно запланировано на 12 января 2027 года. Для утверждения поправки потребуется минимум 94 голоса. Сегодня есть высокие шансы на, что изменения будут приняты. Хотя время, конечно, еще есть. Здесь важно подчеркнуть, что речь идет лишь о снятии законодательных ограничений, а не о физическом размещении ядерного оружия. В Кремле назвали происходящее очередным шагом в сторону эскалации напряженности и заявили, что Россия будет вынуждена принять ответные меры.

Есть распространенная точка зрения, что страны НАТО, и прежде всего США, на такой шаг не пойдут, поскольку риски необратимых последствий действительно серьезно возрастают. С высокой долей вероятности, с ядерным оружием торопиться не станут. А вот что касается военных баз, это вполне реально. Как известно, Германия размещает в Литве полноценную бригаду численностью до 5 тыс. военнослужащих, правда, в полную боевую готовность она будет приведена лишь к концу 2027 года. Власти республики также активно зовут к себе американцев и даже готовы оплатить создание постоянной базы ВС США. Дональд Трамп дал понять, что такая постановка вопроса его вполне устраивает и он готов над ней подумать.

Для справки, вплоть до 2014 года страны Балтии придерживались концепции «мы не враги». В этих государствах не было не то что ядерного оружия, но и какой-либо военной инфраструктуры НАТО. В Литве дежурили всего четыре натовских истребителя. Согласно подписанному в далеком 1997 году акту Россия — НАТО, альянс официально заявил, что «не имеет намерений, планов или причин развертывать ядерное оружие на территории новых членов» и собирается строить там места для его хранения.

Но вот теперь, как получается, мы снова враги, и НАТО вплотную приблизилось к границам РФ, причем не в политическом, а именно в военном смысле. В Москве считают, что на самом деле Запад лишь маскировал свои агрессивные планы. Как принято говорить в таком случае, дальнейшие комментарии излишни.

Дмитрий Дризе