Литва подняла в воздух истребитель НАТО из-за стаи птиц
Власти Литвы подняли в воздух истребитель, приняв стаю птиц за дроны. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на литовский Национальный центр управления кризисными ситуациями.
«На начальном этапе радиолокационные отметки от птиц и беспилотников могут выглядеть схожим образом», — отметили в ведомстве. Там рассказали, что власти приостановили работу аэропорта Вильнюса и подняли по тревоге в воздух истребитель с авиабазы Шяуляй на севере Литвы. Там сейчас дислоцируются самолеты ВВС Италии, участвующие в миссии НАТО по охране воздушного пространства стран Балтии, указывает Reuters.
После того как пилот визуально идентифицировал объект, ограничения отменили. Аэропорт возобновил работу спустя 38 минут, рассказали в центре управления кризисными ситуациями.
Миссия НАТО по охране воздушного пространства стран Балтии, в рамках которой дежурят истребители на авиабазе Шяуляй, действует с 2004 года. Изначально она создавалась как воздушное патрулирование, а не как полноценная противовоздушная оборона.
19 мая 2026 года Эстония, Латвия и Литва выпустили совместное заявление, в котором призвали НАТО переформатировать эту миссию в полноценную «Миссию противовоздушной обороны». Такой шаг, по мнению трех стран, позволил бы развернуть в регионе средства защиты от беспилотников и создать единые протоколы перехвата целей для оперативного реагирования на существующие угрозы.