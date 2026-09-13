Литва подняла в воздух истребитель НАТО из-за стаи птиц

Власти Литвы подняли в воздух истребитель, приняв стаю птиц за дроны. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на литовский Национальный центр управления кризисными ситуациями.

«На начальном этапе радиолокационные отметки от птиц и беспилотников могут выглядеть схожим образом», — отметили в ведомстве. Там рассказали, что власти приостановили работу аэропорта Вильнюса и подняли по тревоге в воздух истребитель с авиабазы Шяуляй на севере Литвы. Там сейчас дислоцируются самолеты ВВС Италии, участвующие в миссии НАТО по охране воздушного пространства стран Балтии, указывает Reuters.

После того как пилот визуально идентифицировал объект, ограничения отменили. Аэропорт возобновил работу спустя 38 минут, рассказали в центре управления кризисными ситуациями.