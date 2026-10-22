Литва запросила у Еврокомиссии €1,06 млрд на закупку вооружений
Министерство финансов Литвы направило в Еврокомиссию запрос на выплату в размере €1,06 млрд на боевые системы и другое оборудование. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Выделяемые средства направлены на оснащение дивизии Сухопутных войск боевыми и логистическими системами, создание Балтийской линии обороны и развитие инфраструктуры Вооруженных сил Литвы.
Выплата станет частью временной программы льготных кредитов ЕС SAFE (Security Action for Europe). С учетом вычета 15% аванса, полученного в конце июня, общая сумма перевода составит €905 млн.
После утверждения запроса Литва освоит 1,86 млрд евро — 29% от выделенного стране лимита кредита в €6,375 млрд. Ожидается, что средства поступят через два месяца.