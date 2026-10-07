Литва перестанет предоставлять временную защиту военнообязанным украинцам

В качестве подтверждения могут быть приняты документы, подтверждающие законный выезд из Украины: выездной штамп в паспорте или официальный документ, удостоверяющий освобождение от военной службы или ее прохождение. Новое требование не будет распространяться на лиц, которым была предоставлена временная защита в какой-либо стране Евросоюза до 4 августа, и тех, кто подал заявление о предоставлении временной защиты в Литве и еще не получил решения.