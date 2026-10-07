Литва перестанет предоставлять временную защиту военнообязанным украинцам
07.10.2026, 17:10
Правительство Литвы продлило до марта 2028 года временную защиту для украинцев, которые прибыли в страну в качестве беженцев. При этом гуманитарный статус больше не смогут получить военнообязанные граждане, которые не прошли срочную армейскую службу или не предоставили доказательств выполнения воинских обязанностей. Об этом пишет LRT.
В качестве подтверждения могут быть приняты документы, подтверждающие законный выезд из Украины: выездной штамп в паспорте или официальный документ, удостоверяющий освобождение от военной службы или ее прохождение. Новое требование не будет распространяться на лиц, которым была предоставлена временная защита в какой-либо стране Евросоюза до 4 августа, и тех, кто подал заявление о предоставлении временной защиты в Литве и еще не получил решения.
По данным МВД балтийской республики, 52 тыс. человек имеют действующие временные виды на жительство в Литве, выданные на основании временной защиты. Всего в странах ЕС проживает около 4,4 млн украинцев. По предыдущим правилам срок действия временной защиты граждан Украины в Литве должен был истечь 4 марта 2027 года.