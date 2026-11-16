Президент Литвы допустил закрытие границ с Россией
Литва не исключает закрытия границ с Россией, заявил президент страны Гитанас Науседа. По его словам, в случае необходимости Литва может последовать примеру Эстонии.
«Если такие усилия по дестабилизации ситуации в регионе продолжатся, ответ должен быть. Россия не понимает, когда с ней говорят, нужны реакции. Она считает отсутствие реакций признаком слабости, поэтому, если будут похожие действия, мы будем думать о мерах пресечения таких действий», — заявил Гитанас Науседа (цитата по Delfi).
Накануне министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна объявил, что с 1 декабря страна закроет все погранпункты на границе с Россией. Это произошло после того, как здание оборонного предприятия Threod Systems, производящего БПЛА, пытались поджечь. Эстонские власти расследуют дело по статье о деятельности, направленной против безопасности страны по заданию иностранной разведки. Задержаны восемь человек. В полиции утверждают, что к инциденту причастна Россия.