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Выпуск газеты №211/П«Ъ» Газета
Мир

Президент Литвы допустил закрытие границ с Россией

Литва не исключает закрытия границ с Россией, заявил президент страны Гитанас Науседа. По его словам, в случае необходимости Литва может последовать примеру Эстонии.

Mindaugas Kulbis / AP

«Если такие усилия по дестабилизации ситуации в регионе продолжатся, ответ должен быть. Россия не понимает, когда с ней говорят, нужны реакции. Она считает отсутствие реакций признаком слабости, поэтому, если будут похожие действия, мы будем думать о мерах пресечения таких действий», — заявил Гитанас Науседа (цитата по Delfi).
Накануне министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна объявил, что с 1 декабря страна закроет все погранпункты на границе с Россией. Это произошло после того, как здание оборонного предприятия Threod Systems, производящего БПЛА, пытались поджечь. Эстонские власти расследуют дело по статье о деятельности, направленной против безопасности страны по заданию иностранной разведки. Задержаны восемь человек. В полиции утверждают, что к инциденту причастна Россия.