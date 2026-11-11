Финляндия и Литва вводили ограничения в небе из-за угрозы БПЛА
Власти Финляндии и Литвы предупреждали о воздушной угрозе во время массированного удара беспилотников ВСУ по Ленинградской области в ночь на 11 ноября. Полеты и движение судов в восточной части Финского залива были временно ограничены, а аэропорты в Вильнюсе и Каунасе работали с ограничениями. Сейчас ограничения сняты.
Как пишет LRT, литовские военные зафиксировали движение одного беспилотника на своей территории. Для поиска БПЛА в воздух были подняты истребители НАТО на авиабазе в Шяуляе. Дрон не был сбит.
Всего за ночь над Ленинградской областью силы ПВО сбили 150 беспилотников. Несколько БПЛА ударили по порту Усть-Луга, там начался пожар. Трое пострадали.