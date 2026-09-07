В Литве исключили Ломоносова и Державина из программы в русских школах

Министерство образования, науки и спорта Литвы убрало произведения русского ученого и писателя Михаила Ломоносова и русского поэта Гавриила Державина из учебной программы по родному языку и литературе в школах республики. Об этом сообщает литовское гостелерадио LRT. Пересмотр программы для девятых классов начал действовать с нового учебного года.

Ранее премьер-министр Литвы Миндаугас Синкявичюс говорил, что власти страны подготовят перечень классиков русской литературы, которых исключат из программ школ национальных меньшинств. Глава литовского правительства также предлагал добавить в школьную программу произведения украинского поэта Тараса Шевченко.