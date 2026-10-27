LRT: поляк нарушил границу Литвы с Калининградской областью
Литовские пограничники зафиксировали нарушение государственной границы в районе Куршской косы на побережье Балтийского моря. 25 октября сотрудники погранзаставы Неринга заметили мужчину, который шел по дюнам, затем спустился к морю и направился в сторону Калининградской области России, сообщает LRT со ссылкой на Службу охраны госграницы Литвы. Нарушителем, предварительно, оказался гражданин Польши.
Несмотря на наличие предупредительных знаков, мужчина продолжил идти вдоль берега и незаконно пересек линию границы с Литвой, после чего вошел на территорию России. Литовские пограничники выехали на место, однако к их прибытию нарушитель уже успел пройти несколько сотен метров по российской территории.
Российская сторона по линии уполномоченного сообщила о задержании мужчины. Пограничная служба Литвы выясняет обстоятельства инцидента, чтобы начать расследование.