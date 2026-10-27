LRT: поляк нарушил границу Литвы с Калининградской областью

Несмотря на наличие предупредительных знаков, мужчина продолжил идти вдоль берега и незаконно пересек линию границы с Литвой, после чего вошел на территорию России. Литовские пограничники выехали на место, однако к их прибытию нарушитель уже успел пройти несколько сотен метров по российской территории.