В Литве начались учения НАТО с участием более 6 тысяч военнослужащих

Учения получили названия Freedom Shield 26-II и Grand Eagle 26. В них задействованы подразделения литовской 45-й бронетанковой бригады Lietuva и 37-й мотопехотной бригады Sachsen, которая входит в состав 10-й танковой дивизии Германии. К ним присоединятся военнослужащие из Нидерландов, Норвегии, Чехии, Хорватии, Бельгии и Люксембурга, входящие в состав Многонациональной боевой бригады НАТО в Литве.