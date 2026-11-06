В Литве начались учения НАТО с участием более 6 тысяч военнослужащих
В Литве 6 ноября стартовали военные учения НАТО. В них участвуют более 6 тыс. военнослужащих, передает литовская телерадиокомпания LRT. Маневры продлятся до 3 декабря.
Учения получили названия Freedom Shield 26-II и Grand Eagle 26. В них задействованы подразделения литовской 45-й бронетанковой бригады Lietuva и 37-й мотопехотной бригады Sachsen, которая входит в состав 10-й танковой дивизии Германии. К ним присоединятся военнослужащие из Нидерландов, Норвегии, Чехии, Хорватии, Бельгии и Люксембурга, входящие в состав Многонациональной боевой бригады НАТО в Литве.
Маневры Freedom Shield 26-II пройдут на военном полигоне в Руднинке, а Grand Eagle 26 — на полигоне генерала Сильвестраса Жукаускаса, расположенном рядом с городом Пабраде. Во время учений по дорогам Литвы будет перемещаться военная техника НАТО.
В МИД России неоднократно отмечали рост активности НАТО у западных границ страны. В российском ведомстве считают, что альянс рассматривает Балтийско-Скандинавский регион возможной зоной борьбы с РФ.