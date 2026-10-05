Суд в Москве признал националистов Прибалтики пособниками нацистов
Тверской районный суд Москвы признал 13 латвийских, литовских и эстонских националистов, а также пять организаций в Прибалтике пособниками нацистской Германии в военных преступлениях во время Великой Отечественной войны. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.
Пособниками нацистов признаны организации «Омакайтсе», «Айзсарги», «Литовский фронт активистов», «Перконкрустс» и «Союз литовских националистов». В пресс-релизе отмечается, что суд вынес решение после изучения архивных документов и объяснений заявителя.
Заявление в суд направила в сентябре Генпрокуратура. По версии ведомства, прибалтийских националистов привлекали для карательных операций на оккупированных Германией территориях. Коллаборационисты Прибалтики участвовали в убийствах военнопленных, советских служащих с их семьями и людей, заподозренных в сочувствии Красной армии. Всего за военные и послевоенные годы националисты Прибалтики уничтожили более 1,5 млн человек, утверждает Генпрокуратура.
Практическое значение судебного признания пособников нацистской Германии связано с официальной фиксацией судом оценки действий и обстоятельств преступлений. Однако, как показал аналогичный случай с Белгородским областным судом, подобные решения не влекут за собой практических последствий, таких как взыскание репараций.
В аналогичных судебных процессах прокуратуры объясняли их цели защитой прав родственников погибших, информированием мировой общественности о жертвах оккупации и восстановлением исторической справедливости.
Кроме того, существует правовое ограничение, закрепленное в законе 1991 года о реабилитации жертв политических репрессий: лица, в делах которых имеются достаточные доказательства пособничества фашистским оккупантам или участия в карательных действиях, не подлежат реабилитации.