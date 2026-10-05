Суд в Москве признал националистов Прибалтики пособниками нацистов

Тверской районный суд Москвы признал 13 латвийских, литовских и эстонских националистов, а также пять организаций в Прибалтике пособниками нацистской Германии в военных преступлениях во время Великой Отечественной войны. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

Пособниками нацистов признаны организации «Омакайтсе», «Айзсарги», «Литовский фронт активистов», «Перконкрустс» и «Союз литовских националистов». В пресс-релизе отмечается, что суд вынес решение после изучения архивных документов и объяснений заявителя.

Заявление в суд направила в сентябре Генпрокуратура. По версии ведомства, прибалтийских националистов привлекали для карательных операций на оккупированных Германией территориях. Коллаборационисты Прибалтики участвовали в убийствах военнопленных, советских служащих с их семьями и людей, заподозренных в сочувствии Красной армии. Всего за военные и послевоенные годы националисты Прибалтики уничтожили более 1,5 млн человек, утверждает Генпрокуратура.