Минобороны Италии связало сбитый в Литве дрон с Россией
Министр обороны Италии Крозетто: сбитый в Литве беспилотник мог быть российским
Министр обороны Италии Гвидо Крозетто допустил, что сбитый ночью в воздушном пространстве Литвы беспилотник связан с Россией. БПЛА перехватили итальянские истребители, участвующие в миссии НАТО по противовоздушной обороне Балтийского региона.
Фото: Domenico Stinellis / AP
«Ночью итальянские пилоты опять вмешались и уничтожили угрозу, которая, вероятно, исходила от России»,— сказал господин Крозетто журналистам после встречи с министром обороны Литвы Робертасом Каунасом (цитата по Reuters). Последний добавил, что окончательно говорить о причастности той или иной страны к инциденту можно будет только после изучения обломков беспилотника.
БПЛА сбили в ночь на 15 сентября у деревни Праткунай в Кайшядорском районе Литвы. Он находился в воздушном пространстве страны около получаса. «С высокой вероятностью» дрон был начинен взрывчаткой, говорил глава Центра управления кризисами Вилмантас Виткаускас. Власти страны предполагают, что он отклонился от курса и залетел в Литву с территории Белоруссии.
Перехват беспилотника не означает, что силы НАТО могут автоматически уничтожать любой неопознанный объект. В мае 2026 года Эстония, Латвия и Литва заявляли, что действующие внутренние протоколы задают слишком жесткие критерии для уничтожения целей, и призывали переформатировать работающую с 2004 года миссию «Воздушной полиции НАТО в Прибалтике» в полноценную «Миссию противовоздушной обороны». Это показывает главное ограничение нынешней конструкции: она обеспечивает реакцию на угрозу, но не дает странам неограниченных полномочий по применению силы.
Для Литвы подобные инциденты имеют последствия еще до установления происхождения дрона. В мае 2026 года после обнаружения беспилотника власти рассылали предупреждения жителям Вильнюса и еще четырех городов, а также приостанавливали работу аэропорта и общественного транспорта столицы на час. Поэтому неопределенность вокруг маршрута и принадлежности аппарата превращается не только в военную, но и в гражданскую проблему.