Минобороны Италии связало сбитый в Литве дрон с Россией

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто допустил, что сбитый ночью в воздушном пространстве Литвы беспилотник связан с Россией. БПЛА перехватили итальянские истребители, участвующие в миссии НАТО по противовоздушной обороне Балтийского региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Domenico Stinellis / AP Фото: Domenico Stinellis / AP

«Ночью итальянские пилоты опять вмешались и уничтожили угрозу, которая, вероятно, исходила от России»,— сказал господин Крозетто журналистам после встречи с министром обороны Литвы Робертасом Каунасом (цитата по Reuters). Последний добавил, что окончательно говорить о причастности той или иной страны к инциденту можно будет только после изучения обломков беспилотника.

БПЛА сбили в ночь на 15 сентября у деревни Праткунай в Кайшядорском районе Литвы. Он находился в воздушном пространстве страны около получаса. «С высокой вероятностью» дрон был начинен взрывчаткой, говорил глава Центра управления кризисами Вилмантас Виткаускас. Власти страны предполагают, что он отклонился от курса и залетел в Литву с территории Белоруссии.