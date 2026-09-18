Литва вернет в Россию приплывшего из Калининградской области просителя убежища

Служба охраны госграницы Литвы задержала гражданина России, который прибыл в страну из Калининградской области по реке Неман. Мужчина попросил политического убежища, однако его решили отправить обратно, пишет издание Lietuvos rytas.

Россиянина в возрасте около 60 лет задержали в районе муниципалитета Пагегяй. «Задержанный запросил убежище, заявив, что подвергается преследованиям в России за свои действия в социальных сетях», — рассказал изданию глава литовского МВД Мартинас Кателинас.

Господин Кателинас заявил, что каждый случай подобного обращения литовские власти оценивают индивидуально. «После консультаций со спецслужбами принято однозначное решение: мужчина будет возвращен в Россию», — сообщил министр. Он также подчеркнул, что попытки въезда в Литву таким способом недопустимы.

Согласно законодательству Литвы, за незаконное пересечение государственной границы предусмотрена ответственность. Нарушителей могут приговорить к штрафу или тюремному заключению сроком до двух лет.