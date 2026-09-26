Литва анонсировала набор резерва из 100 тыс. человек на случай мобилизации

Власти Литвы планируют набрать 100 тыс. человек в гражданский мобилизационный резерв. В него войдут госслужащие, муниципальные работники, врачи, инженеры, IT-специалисты, энергетики и полицейские. Об этом сообщил глава Национального центра управления кризисами Литвы Вилмантас Виткаускас.

«Самое важное — чтобы люди четко понимали свою позицию, чтобы их не отвлекала никакая другая необходимая работа, а чтобы они сосредоточились на непрерывности своей деятельности»,— сказал Вилмантас Виткаускас журналистам (цитата по LRT). По его словам, резерв необходим на случай мобилизации в кризисных ситуациях.

Кроме того, Литва совместно с Польшей готовит план эвакуации населения, сообщил Вилмантас Виткаускас. Он пояснил, что в случае экстренной ситуации на границе может образоваться большой поток людей, поэтому необходимо заранее определить порядок действий.