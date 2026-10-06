Литва готова разместить американских военных в стране на постоянной основе
Литва готова принять американских военных на постоянной основе, заявил министр обороны страны Робертас Каунас. Так он прокомментировал слова президента США Дональда Трампа о возможном создании базы в республике.
Министр обороны Литвы Робертас Каунас
Фото: Janis Laizans / Reuters
«Я очень хочу поблагодарить президента США господина Трампа... за действительно рациональное и объективное отношение к Литве, к прилагаемым нами усилиям по обеспечению безопасности не только Литвы, но и региона»,— сообщил LRT господин Каунас. Он отметил, что Литва — один из лидеров по вложениям в безопасность среди участников НАТО.
По словам премьер-министра страны Миндаугаса Синкявичюса, Литва также будет готова возместить расходы на пребывание американских военнослужащих. Их присутствие в стране он назвал «важным сдерживающим фактором и гарантией безопасности», передает LRT.
Американские военные находятся в Литве на ротационной основе с 2014 года. С 2019 года в стране непрерывно размещался тяжелый батальон армии численностью около 1 тыс. человек. В июне этого года США вывели батальон из Литвы и не сообщили о дальнейших планах присутствия. О желании Литвы вновь принять военных господин Синкявичюс сообщил спецпосланнику США Джону Коулу во время встречи в сентябре. Накануне Дональд Трамп подтвердил, что рассмотрит предложение литовского руководства.
Постоянное размещение американских военных означало бы не только присутствие личного состава, но и создание закрепленной инфраструктуры для его размещения, снабжения и переброски. Для стран Балтии такая модель связана с риском: в случае потенциального конфликта постоянные военные базы могли бы быть быстро уничтожены. Западные аналитики считают более безопасным и эффективным вариантом распределения сил рассредоточение войск с возможностью их оперативной переброски.
Опыт соглашения о размещении немецкой бригады показывает, что принимающая сторона берет на себя не только политическое согласие на присутствие союзников. В сентябре 2024 года Литва предоставила Германии право безвозмездно использовать литовскую недвижимость и хранить на территории страны оружие и боеприпасы. С августа 2024 года для военного городка рядом с полигоном Руднинкай начали возводить казармы, прокладывать автомобильные дороги и железнодорожную ветку. Затраты на пребывание американских военных в текущем предложении Литва также готова компенсировать.
Вопрос расходов имеет для Вашингтона отдельное значение. В марте 2024 года Дональд Трамп связывал защиту европейских союзников с оплатой ими «справедливой доли» расходов на оборону НАТО. В мае того же года сообщалось о возможном требовании увеличить оборонные расходы до 3% ВВП без учета военной помощи Украине.