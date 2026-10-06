Литва готова разместить американских военных в стране на постоянной основе

Литва готова принять американских военных на постоянной основе, заявил министр обороны страны Робертас Каунас. Так он прокомментировал слова президента США Дональда Трампа о возможном создании базы в республике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр обороны Литвы Робертас Каунас

Фото: Janis Laizans / Reuters Министр обороны Литвы Робертас Каунас

Фото: Janis Laizans / Reuters

«Я очень хочу поблагодарить президента США господина Трампа... за действительно рациональное и объективное отношение к Литве, к прилагаемым нами усилиям по обеспечению безопасности не только Литвы, но и региона»,— сообщил LRT господин Каунас. Он отметил, что Литва — один из лидеров по вложениям в безопасность среди участников НАТО.

По словам премьер-министра страны Миндаугаса Синкявичюса, Литва также будет готова возместить расходы на пребывание американских военнослужащих. Их присутствие в стране он назвал «важным сдерживающим фактором и гарантией безопасности», передает LRT.

Американские военные находятся в Литве на ротационной основе с 2014 года. С 2019 года в стране непрерывно размещался тяжелый батальон армии численностью около 1 тыс. человек. В июне этого года США вывели батальон из Литвы и не сообщили о дальнейших планах присутствия. О желании Литвы вновь принять военных господин Синкявичюс сообщил спецпосланнику США Джону Коулу во время встречи в сентябре. Накануне Дональд Трамп подтвердил, что рассмотрит предложение литовского руководства.